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De certeza que já viu esta camisola mais do que uma vez

Pedro Falardo
Há 31 min
Dinamarca Mundial 1986 (Getty)
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FIO DE JOGO || Os maiores adeptos do desporto-rei conhecem este design. Mas será que sabem onde tudo começou?

México 1986. O calor. A altitude. Os relvados terríveis. A hola mexicana. A Mão de Deus. O Golo do Século.

Pode considerar-se, de facto, o Mundial de Diego Maradona, que quase sozinho guiou a Argentina ao seu segundo título global. No entanto, o México 86 foi muito mais que isso, desde logo para nós, portugueses. Saltillo e as histórias que rodeiam o caso fazem parte do folclore do futebol nacional. Mais a norte, a competição foi também marcante, mas por motivos ligeiramente melhores.

Em meados dos anos 80, a Dinamarca estava perante a sua primeira geração de ouro. Nomes como Michael Laudrup, Allan Simonsen, Preben Elkjaer, Morten Olsen e Soren Lerby atuavam nos principais clubes europeus e formavam um coletivo sólido, que deu as suas primeiras cartas no Euro 84. Os nórdicos passaram a fase de grupos e chegaram às meias-finais, perdendo para a Espanha nos penáltis. Elkjaer falhou o pontapé decisivo.

Uma equipa cheia de classe tem de se vestir também com classe. Nos anos 80, a Hummel, então já com donos dinamarqueses, patrocinava a equipa nacional. O México seria o primeiro Mundial de sempre da Dinamarca. Para uma ocasião especial, pedia-se um equipamento magistral.

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Nesse ano, a Hummel tinha apenas duas designers, Birgit Leitner e Anne-Mette Ernst, que trabalhavam como freelancers para a marca. Como a Hummel diz no seu site, foram as responsáveis por todos os designs da década, incluindo os do Real Madrid.

Leitner e Ernst viajavam pelo mundo à procura de inspiração. O resultado das viagens, no caso dos equipamentos da Dinamarca para o México 86, não agradou muito, num momento inicial, a federação, opinião pública e jogadores. Mas, como diz o ditado, primeiro estranha-se, depois entranha-se.

Preben Elkjaer em ação frente a Espanha nos oitavos de final do Mundial de 86

"Não é exagero dizer que foi motivo de discórdia, mas é também isso que, muitas vezes, contribui para tornar um design especial. É preciso que haja quem não goste para que ele se torne realmente popular - e há que admitir que foi um grande sucesso", disse Leitner em 2023.

Quem também teve sucesso na fase de grupos foi a Dinamarca. Três jogos, três vitórias frente a Escócia, Uruguai e Alemanha Ocidental, com nove golos marcados e apenas um sofrido. Se a fase de grupos foi de sonho, os oitavos de final foram 90 minutos de pesadelo. Frente a Espanha, os seus carrascos do Europeu anterior, a Dinamarca colapsou e perdeu por 1-5, com Butragueño a marcar um póquer.

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No entanto, o equipamento transcendeu a competição e a seleção dinamarquesa e tornou-se intemporal. A Hummel passou a adotar esse design em muitas das suas camisolas. Real Madrid, Tottenham, Aston Villa vestiram camisolas similares nos anos seguintes. Mais recentemente, o Southampton, na época 2023-24, apresentou uma camisola principal inspirada no design de 1986.

Em 2023, para assinalar os 100 anos da marca, a Hummel decidiu reeditar a versão alternativa do equipamento, que a seleção dinamarquesa utilizou numa partida de qualificação para o Euro 2024 contra a Irlanda do Norte em Copenhaga. Felizmente para os colecionadores, a Hummel produziu unidades suficientes para que o produto ainda esteja hoje à venda em lojas da especialidade.

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Temas: Dinamarca Mundial de 1986 México 86 Mundial 86 Preben Elkjaer
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