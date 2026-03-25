Primeira-ministra da Dinamarca demite-se horas depois de vencer as eleições

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Campanha feito em torno da experiência e da liderança não chegou para evitar o pior resultado do partido em mais de um século

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, apresentou esta quarta-feira a sua demissão do cargo, horas depois de ter vencido as eleições legislativas, ainda que a sua coligação tenha perdido grande parte dos assentos parlamentares que tinha.

A notícia foi divulgada pelo Palácio Real da Dinamarca, depois de o rei ter recebido o pedido de demissão da mulher que chefiava o governo desde 2019.

O Partido Social-Democrata, que governa o país desde 2019, foi o mais votado nas eleições desta terça-feira com 21,8%, quase o dobro da votação da segunda força mais votada, o Partido Socialista Popular, com 11,6%.

Com praticamente todos os votos contados, os partidos de esquerda somam 48,1% dos votos, enquanto que, do outro lado, o conjunto de partidos de direita conquistou 44,1%. À equação junta-se ainda o partido centrista Moderados, que surge com 7,7%, o que fará com que seja fundamental para decidir quem vai liderar os destinos dinamarqueses.

No poder desde 2019, a primeira-ministra, de 48 anos, tinha feito campanha com base na sua experiência e liderança, defendendo que estas qualidades seriam essenciais para enfrentar um contexto internacional complexo, marcado pela relação com os EUA e pela resposta europeia à guerra na Ucrânia.

Ainda segundo as projeções, os sociais-democratas deverão conquistar 38 lugares no parlamento, o Folketing, uma descida significativa face aos 50 deputados obtidos nas eleições anteriores realizadas em 2022. Apesar disso, a possibilidade de um terceiro mandato não ficou logo afastada, embora as negociações para a formação de governo pudessem prolongar-se durante várias semanas.

“Estou pronta para assumir essa responsabilidade”, afirmou Frederiksen perante apoiantes, no parlamento, em Copenhaga, admitindo, no entanto, que o processo “será difícil”.

Horas depois, essa disponiblidade esfumou-se.