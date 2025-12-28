Investigadores descobrem pistas sobre a origem misteriosa do famoso barco Hjortspring

28 dez 2025, 19:00

O navio foi descoberto há cem anos, mas só com as técnicas mais modernas foi possível analisar o material de construção e até encontrar uma impressão digital

Quando um navio antigo foi desenterrado na Escandinávia há mais de 100 anos, os arqueólogos começaram a descobrir pedaços da sua história. A bordo da embarcação, construída com tábuas, encontrava-se um tesouro de armas - espadas, lanças, escudos e muito mais - que revelava a história dos guerreiros que tentaram atacar a ilha dinamarquesa de Als e que acabaram por ser derrotados. Os defensores da ilha afundaram o navio num pântano, onde permaneceu até à sua descoberta e escavação, mais de dois milénios depois.

Mas ainda havia perguntas sem resposta, como de onde vieram os invasores e quando. Agora, um novo estudo pode colocar os cientistas um passo mais perto de desvendar a origem misteriosa da famosa embarcação conhecida como o barco Hjortspring.

As descobertas, que foram publicadas recentemente na revista PLOS One, fornecem dados de datação por carbono-14, bem como uma análise do material de construção, sugerindo que o barco viajou de mais longe do que se pensava anteriormente.

“O nosso trabalho trouxe uma nova e importante pista para o mistério da origem dos invasores”, disse o autor principal do estudo, Mikael Fauvelle, professor associado e investigador do departamento de arqueologia e história antiga da Universidade de Lund, na Suécia.

“Durante a Idade do Bronze, os escandinavos precisavam de viajar por mar para negociar o cobre e o estanho, que eram necessários para fabricar o bronze e que não eram extraídos na região nórdica nessa altura”, explicou Fauvelle por email. "O barco Hjortspring representa, portanto, uma das primeiras culturas marítimas da Escandinávia. O estudo do barco dá-nos informações essenciais não só sobre a navegação marítima do início da Idade do Ferro, mas também sobre a navegação marítima da Idade do Bronze anterior.”

Os investigadores também descobriram algo inesperado: uma impressão digital humana parcial encontrada em fragmentos de alcatrão no barco, que poderá pertencer a um dos marinheiros originais. De acordo com Fauvelle, a impressão digital é um achado raro que pode fornecer uma ligação direta a alguém que tenha utilizado o antigo barco.

Desvendar o passado do barco

Foi encontrada uma impressão digital humana parcial em fragmentos de alcatrão. Aqui é apresentada uma tomografia de raios X de alta resolução da região da impressão digital. (Foto Sahel Ganji/Universidade de Lund)

Antes de se afundar, o barco Hjortspring tinha quase 20 metros de comprimento e capacidade para 24 homens. O barco, que se encontra atualmente em exposição no Museu Nacional da Dinamarca, em Copenhaga, é constituído por uma prancha inferior cosida com duas pranchas laterais e uma extensão curva em cada extremidade.

Pensa-se que é o mais antigo barco de tábuas preservado do Norte da Europa e constitui uma prova da tecnologia avançada de construção naval do início da Idade do Ferro na Escandinávia, disse o coautor do estudo Flemming Kaul, investigador principal e conservador das coleções de pré-história do Museu Nacional da Dinamarca.

Pouco depois da escavação do barco, no início da década de 1920, foram efetuados estudos exaustivos para determinar a origem dos invasores. Só em 2024, quando os autores do novo estudo analisaram a calafetagem - um material selante que torna um barco estanque - e cordame (corda e fio) encontrados com o barco, e que ainda não tinham sido examinados, é que foi descoberta a primeira pista importante em mais de um século.

Até aqui, pensava-se que a calafetagem era feita a partir de materiais locais, como óleo de linhaça ou sebo (gordura de vaca), mas os investigadores descobriram que o material consistia antes numa mistura de gordura animal e breu de pinheiro, ou seiva seca de pinheiros.

Naquele período, a Dinamarca tinha poucas florestas de pinheiros, o que sugere que o barco pode ter sido construído numa região diferente, como as zonas costeiras ao longo do Mar Báltico que tinham florestas de pinheiros. Se os guerreiros vieram dessa direção, isso sugere que percorreram uma longa distância e, de acordo com o estudo, pode indicar que o ataque foi organizado e premeditado.

A nova pista “mostra que a tradição marítima escandinava de ataque e comércio, mais famosa associada à era Viking, tem raízes muito profundas que remontam a milhares de anos atrás, ao início da Idade do Ferro e do Bronze”, disse Fauvelle. "Também mostra que a antiga Escandinávia era uma região muito interligada. Tal como hoje, os conflitos políticos e as alianças transcendiam as fronteiras regionais e as pessoas devem ter mantido contactos a distâncias consideráveis".

Ole Kastholm, especialista em navegação marítima escandinava antiga e investigador sénior do Museu Roskilde, na Dinamarca, considerou muito interessante a utilização inesperada de breu de pinho para calafetagem. Kastholm, que não esteve envolvido no novo estudo, concorda com a sugestão dos autores de que o barco Hjortspring poderá ter vindo do Mar Báltico.

"Temos uma tendência moderna para subestimar as pessoas do passado e os seus feitos - mas, na verdade, elas remavam em pequenas embarcações abertas através do Mar do Norte, do Skagerrak e do Mar Báltico. Isto pode ter sido feito em barcos de madeira e em barcos mais pequenos construídos com tábuas, como o barco Hjortspring", confirmou Kastholm por email.

“O estudo também mostra como é importante que as coleções dos museus cuidem dos artefactos antigos”, acrescentou. "Quando o barco Hjortspring foi escavado em 1921, não se podia saber que 100 anos mais tarde haveria uma série de métodos altamente especializados que seriam capazes de extrair conhecimentos mesmo das peças mais insignificantes da escavação. Esperemos que um dia sejamos capazes de determinar a origem geográfica exata desta embarcação única".

Achados inesperados no arquivo

Pensa-se que o navio é o mais antigo barco construído com tábuas preservado do Norte da Europa (Sahel Ganji/Universidade de Lund)

Quando os autores do estudo retiraram os fragmentos de calafetagem do arquivo, depararam-se também com algumas cordas intactas, um achado inesperado que permitiu efetuar a datação por carbono-14.

Este método moderno de datação não existia na altura da escavação do barco e, mesmo depois de a técnica ter sido desenvolvida, não pôde ser aplicado às tábuas de madeira do navio devido aos produtos químicos utilizados para as preservar para a exposição em museus. Mas, a partir do cordame, determinou-se que a embarcação era do século IV ou III a.C., o que está de acordo com as datações anteriores, observaram os autores.

E depois houve a impressão digital parcial, que foi a cereja no topo do bolo, uma vez que “as impressões digitais deste período são muito raras”, disse Fauvelle. Foram encontradas algumas outras impressões digitais em alcatrão, "mas todas elas são de períodos diferentes e em contextos muito diferentes. Encontrar uma num barco tão único é extremamente especial", acrescentou.

Embora as novas pistas possam fornecer informações importantes sobre os guerreiros, os autores esperam que mais investigação possa um dia resolver o mistério da origem do navio. Em busca de respostas, estão a analisar os exames de raios X da madeira que podem revelar anéis de árvores, disse Fauvelle. A equipa espera também extrair ADN antigo dos alcatrões, o que poderá ajudar a identificar a origem dos invasores.

“O barco Hjortspring e a descoberta de Hjortspring (com as suas muitas armas) provam a existência de conflito e estratégia durante a Idade do Ferro do Norte da Europa”, disse Kaul num email. "É importante continuar estes estudos para compreender como a história marítima é uma parte crucial da história (pré-história) do Sul da Escandinávia, onde o mar, os fiordes, ligam as terras. E, no caso de Hjortspring, é importante sublinhar que a história marítima é também história naval", acrescentou Kaul. “O controlo do Mar Báltico e das rotas (comerciais) era tão importante no início da Idade do Ferro como é hoje.”