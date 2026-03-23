Trump e Gronelândia pairam sobre as eleições antecipadas na Dinamarca, mas os eleitores parecem estar focados noutras questões. Tudo o que precisa de saber

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Se os inquéritos de opinião se confirmarem, Frederiksen está a caminho de se manter no poder, mas também pode assistir ao pior resultado do seu partido em mais de um século

“Segurança em tempos incertos.”

É esta a mensagem de estabilidade na qual a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, está a sustentar a sua campanha antes das eleições legislativas desta terça-feira, enquanto tenta capitalizar a forma como geriu o impasse com a administração Trump quanto à Gronelândia.

Frederiksen – cujo perfil internacional foi impulsionado pelas suas fortes respostas à guerra na Ucrânia, à sabotagem do gasoduto Nord Stream e às ameaças feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump – tinha de convocar eleições em algum momento antes de outubro. E escolheu o seu momento com cuidado.

No ano passado, o Partido Social-Democrata de Frederiksen estava em declínio. O partido de centro-esquerda sofreu grandes perdas durante as eleições locais e o seu apoio caiu para cerca de 17% nos inquéritos de opinião de dezembro, de acordo com a empresa de sondagens Megafon. Contudo, após a gestão feita pela primeira-ministra da ressurgida disputa pela Gronelândia um mês depois, os níveis de apoio recuperaram, subindo para 20,9%, segundo uma sondagem da Megafon realizada para os media dinamarqueses TV2 e Politiken.

Embora as discussões sobre a Gronelândia e a aliança transatlântica em geral estejam a monopolizar a atenção internacional antes das eleições de terça-feira, no âmbito nacional, o foco está mais em questões económicas.

“A campanha girou basicamente em torno de questões essenciais do quotidiano”, diz Ulrik Pram Gad, investigador sénior do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais, um think tank com sede em Copenhaga. “Ela tentou capitalizar essa ‘união em torno da bandeira’, mas todos sabiam que era mais uma questão de impulso – porque, assim que os debates começaram, ficou claro que, desta vez, o foco é a economia e as questões ambientais.”

Os eleitores dinamarqueses parecem estar mais preocupados com a crise do custo de vida e as desigualdades. Tem havido também debates acalorados sobre a proibição de décadas da energia nuclear no país e a sua rígida política de imigração – isto sem mencionar uma quantidade relativamente grande de discussões sobre questões mais específicas e locais, como o bem-estar dos porcos de quinta.

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, anuncia a data das eleições em Copenhaga, em fevereiro. foto Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Dinamarca/Reuters

Frederiksen, de 48 anos, está em busca do seu terceiro mandato à frente do país escandinavo. Mas eleitores desiludidos sentem que ela não fez o suficiente para conter o aumento dos preços da habitação, dos alimentos e da energia na Dinamarca. Na sua última semana de campanha, a atual primeira-ministra disse estar pronta para intervir com apoios à compra de alimentos e de aquecimento, caso a guerra no Irão faça subir ainda mais a inflação.

Um dos seus rivais é o líder do partido Liberal (ou Venstre), de centro-direita, o atual ministro da Defesa da Dinamarca, Troels Lund Poulsen. O Venstre está com cerca de 10,1% das intenções de voto, após uma campanha baseada na promessa de cortes de impostos e regras de imigração ainda mais rígidas.

Outro candidato é Alex Vanopslagh, de 34 anos, líder da Aliança Liberal, partido de oposição de centro-direita, que apostou numa plataforma que também busca a redução de impostos e a desburocratização do Estado, mas cuja campanha foi abalada por um escândalo envolvendo cocaína.

Gronelândia pode desempenhar papel fundamental

As eleições dinamarquesas estão longe de ser simples. Há 12 partidos principais para os eleitores escolherem. Isso significa que as eleições normalmente levam a governos de ampla coligação, com políticos forçados a fazer concessões imediatas.

Quando as eleições são renhidas na Dinamarca – como inevitavelmente acontece devido ao cenário multipartidário fragmentado, segundo o pesquisador Pram Gad – a Gronelândia pode desempenhar um papel desproporcional na votação. Enquanto território autónomo da Dinamarca, possui dois membros no parlamento – assim como as Ilhas Faroé. E, nesta ocasião, eles podem ter um impacto enorme.

“Regra geral, eles têm relutância em interferir na política interna dinamarquesa e tentam ficar fora da decisão sobre quem será o primeiro-ministro da Dinamarca, mas sempre que as eleições são renhidas, são contabilizados para a maioria no parlamento”, refere Gad à CNN.

Neve cai sobre a cidade de Ilulissat, na Gronelândia. foto Florent Vergnes/AFP/Getty Images

Se os inquéritos de opinião se confirmarem, Frederiksen está a caminho de se manter no poder, mas também pode assistir ao pior resultado do seu partido em mais de um século.

Os números mais recentes mostram que o chamado “Bloco Vermelho” – a provável coligação de partidos de esquerda que inclui os Social-Democratas de Frederiksen – está ligeiramente à frente. De acordo com a sondagem da Megafon, O bloco deverá conquistar 86 assentos parlamentares, o que representaria apenas alguns assentos a menos do que os 90 necessários para deter a maioria no parlamento dinamarquês de 179 assentos.

No sistema parlamentar da Dinamarca, um partido ou bloco não precisa ter maioria; para governar, só precisa de garantir que não há uma maioria contra ele.

Enquanto isso, o “Bloco Azul”, composto pelos partidos de direita, deverá conquistar 78 assentos. Esse número pode aumentar para 89 se os moderados, liderados pelo atual ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, se juntarem à sua coligação.

Como resultado, os moderados poderão tornar-se os articuladores do novo governo.

Curiosamente, a Gronelândia costumava enviar, de forma consistente, dois deputados de esquerda para Copenhaga. Mas este ano, é provável que a ilha ártica eleja pelo menos um deputado de centro-direita para representar a região autónoma na Dinamarca. E é possível que os eleitores faroenses sigam o mesmo caminho.

"Há um foco crescente em quem será eleito pela Gronelândia e pelas Ilhas Faroé, não só porque eles podem ter uma influência decisiva sobre quem formará o governo na Dinamarca, mas também por causa de todas essas tensões", adianta Pram Gad.

Cartazes dos candidatos às eleições legislativas da Dinamarca, na capital, Copenhaga. foto Tom Little/Reuters

As tensões aumentaram após as ameaças dos EUA de anexar a Gronelândia. Mas muito antes de Trump entrar em cena, a relação entre a Dinamarca e a Gronelândia já era conflituosa. A animosidade decorre de questões coloniais históricas e racismo estrutural, preocupações sobre como os gronelandeses são tratados pela Dinamarca e a questão sempre presente do desejo de secessão do território.

“A Gronelândia ainda está basicamente nesse caminho lento rumo à independência”, explica Pram Gad, acrescentando que se espera que os partidos gronelandeses usem a sua posição enquanto decisores do governo dinamarquês como forma de pressão – para garantir conquistas significativas para a sua própria economia e autonomia.

Se Frederiksen e os social-democratas vencerem, a primeira-ministra poderá tornar-se a segunda líder com o mandato mais longo na história da Dinamarca. Outro mandato completo significaria quase 11 anos no cargo para Frederiksen – que já foi a primeira-ministra mais jovem da Dinamarca, mas que é agora uma veterana que já foi testada por crise após crise.

Jennifer Agiesta da CNN contribuiu para esta reportagem.