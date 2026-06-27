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Dinamarca atinge temperatura recorde de 37 graus

Agência Lusa , TFR
Há 57 min
Onda de calor em França (CNN)
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Nos últimos dias, vários países na Europa, nomeadamente França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Países Baixos, estão a passar por elevadas temperaturas e a baterem recordes de tempo quente

A Dinamarca registou este sábado uma temperatura máxima de 37 graus, batendo um recorde desde que há registos, iniciados há mais de 150 anos, revelou o Instituto Meteorológico deste país nórdico.

“Hoje atingimos os 37 graus, a temperatura mais elevada na história do tempo dinamarquês. É a temperatura mais alta registada na Dinamarca desde que começámos a fazê-lo de forma sistemática em 1874”, explicou aquele organismo na rede social X.

Nos últimos dias, vários países na Europa, nomeadamente França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Países Baixos, estão a passar por elevadas temperaturas e a baterem recordes de tempo quente.

Um estudo publicado na sexta-feira pelo World Weather Attribution indica que 45% das cidades europeias bateram ou estão prestes a superar os máximos históricos de stress térmico durante a atual onda de calor no continente.

Os investigadores alertam que a combinação de temperaturas extremas e elevada humidade aumenta significativamente os riscos para a saúde, especialmente entre idosos, trabalhadores ao ar livre, crianças e pessoas vulneráveis.

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Os cientistas atribuem a intensidade destes fenómenos ao impacto do aquecimento global, provocado pelas "emissões contínuas de combustíveis fósseis" para a atmosfera.

O secretário executivo da ONU para as alterações climáticas, Simon Stiell, afirma que o calor extremo que está a afetar a Europa é um sintoma de que as alterações climáticas "avançam sem controlo", provocadas pelo "vício mundial da queima de carvão, petróleo e gás", embora sublinhe que "as soluções são igualmente claras".

Segundo Stiell, é necessária "uma transição mais rápida para as energias limpas, que agora são muito mais baratas do que os combustíveis fósseis, bem como a proteção das florestas e a promoção da resiliência climática".

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Temas: Dinamarca Calor Meteorologia Temperatura recorde
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