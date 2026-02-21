Detidas 18 pessoas em Díli por suspeita de jogo ilegal online

Agência Lusa
Há 2h e 28min
Computador

Foram identificados durante uma fiscalização do Serviço de Migração a uma casa alugada no Fomento, em Díli

As autoridades timorenses detiveram 18 cidadãos estrangeiros por suspeita de jogo ilegal online, informou este sábado, em comunicado, o departamento de relações públicas do Ministério do Interior timorense.

Segundo o comunicado, foram identificados durante uma fiscalização do Serviço de Migração, na sequência de uma informação do Serviço de Informações da Polícia, a uma casa alugada no Fomento, em Díli.

“Depois de localizarem os cidadãos estrangeiros, a equipa contactou de imediato o Departamento do Serviço de Investigação Criminal (DSIK), uma vez que existiam indícios da prática de jogos ilegais ‘online’, classificados como jogos ilegais e sem qualquer documentação legal”, pode ler-se no comunicado.

Durante as buscas, as autoridades apreenderam também material informático.

“Os 18 suspeitos foram entregues ao Departamento do Serviço de Investigação Criminal e conduzidos ao Comando-Geral da Polícia Nacional de Timor-Leste, para serem submetidos a um processo de investigação mais aprofundado”, acrescenta-se no comunicado.

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) alertou em setembro para a proliferação de redes criminosas em Oecussi, enclave timorense no lado indonésio da ilha de Timor, salientando que as recentes investigações mostram uma contaminação da região.

Na sequência daquela denúncia pública, o Governo timorense determinou cancelar as licenças concedidas para exploração de jogos e apostas 'online', bem como proibir a atribuição de novas licenças, devido a riscos para a segurança e estabilidade social.

Em dezembro, as autoridades timorenses encerraram a casa de jogos Lotaria Dragon, em Díli, bem como os escritórios da empresa Capital Ventures Timor por suspeita de jogo ilegal.

Segundo a UNODC, após uma região ser infiltrada por criminosos digitais, “frequentemente transforma-se num centro de fraude cibernética e de tráfico de droga e de pessoas”.

Temas: Dili Timor-leste Timor Jogo Jogo online

Ásia

Detidas 18 pessoas em Díli por suspeita de jogo ilegal online

Há 2h e 28min

Vírus mata 72 tigres em parque de vida selvagem na Tailândia

Há 2h e 34min
02:30

"Eles estão preparados para morrerem, mas também estão preparados para matar os iranianos que querem a mudança"

Ontem às 23:11

Presidente deposto da Coreia do Sul pede desculpa pela lei marcial

Ontem às 06:04
Mais Ásia

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

Ontem às 18:24

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

19 fev, 21:55

Maior avião de transporte da Força Aérea dos EUA aterra nas Lajes. Desde 2003 que não havia tantos militares norte-americanos na Europa

Ontem às 15:46

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

19 fev, 15:01

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

Ontem às 19:55

Exigiu dormir oito horas por noite e foi despedida. Polémica em Wall Street leva políticas sobre o descanso à Justiça americana

Ontem às 14:31

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Ontem às 05:55

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Ontem às 12:25

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

19 fev, 19:40

"Comparável ao que vimos antes da guerra do Iraque": EUA mobilizam número impressionante de meios para cercar o Irão

Ontem às 12:23

Euromilhões: esta é a chave que vale 130 milhões

Ontem às 20:31