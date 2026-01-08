Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Há 2h e 31min

BARÓMETRO CNN PORTUGAL/DECO PROTESTE || Com a chegada da Digi ao mercado das telecomunicações, a concorrência aumentou, bem como as reações dos concorrentes. A CNN Portugal, em parceria com a DECO PROteste, está a acompanhar quinzenalmente as flutuações dos tarifários. Saiba quais são as ofertas mais baratas

A Digi entrou no mercado português há cerca de 430 dias, a 4 de novembro de 2024. Tendo em conta a expectativa de flutuações de preços, a CNN Portugal e a DECO PROteste criaram um barómetro com o propósito de analisar regularmente o preço das cinco modalidades de pacotes mais contratadas pelos portugueses. São analisadas as propostas de Digi, MEO, NOS, Vodafone e das suas respetivas low cost Uzo, Woo e Amigo. E, a partir do mês de novembro de 2025, estrearam-se também a LigaT e a Lyca Mobile no Barómetro CNN Portugal.

Estas são as análises dos preços do mercado já feitas: 26 de novembro de 2024 , 9 de dezembro de 2024, 6 de janeiro, 17 de janeiro, 3 de fevereiro, 17 de fevereiro, 5 de março, 17 de março, 31 de março, 5 de maio, 2 de junho, 1 de julho, 1 de setembro, 1 de outubro, 6 de novembro, 2 de dezembro. A análise publicada esta quinta-feira é referente aos preços publicitados a 5 de janeiro. O Barómetro CNN Portugal/DECO PROteste tem uma periodicidade mensal.

1. Tarifários de net fixa stand-alone

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os tarifários cuja infraestrutura esteja assente na plataforma de fibra ótica, com uma velocidade de download de 1Gbps e uma velocidade de upload mínima de 100Mbps

carregue aqui para ver a imagem em tamanho maior fonte: DECO PROteste

Neste pacote composto apenas por Internet fixa registaram-se subidas de preço nas três principais operadoras. De acordo com a última atualização do Barómetro, a oferta da MEO passou de 27,99€ para 29,99€, a da NOS subiu de 28€ para 30€ e a da Vodafone de 28€ para 31€. As três ofertas têm 24 meses de fidelização.

Nas low cost Uzo, Woo e Amigo - pertencentes a MEO, NOS e Vodafone, respetivamente - o preço mantém-se estabilizado nos 15€ por mês e três meses de fidelização, tal como na anterior análise.

A LigaT - operador regional presente em algumas cidades do distrito de Setúbal - tem uma proposta em tudo alinhada com as restantes low cost, com uma pequena diferença: é a única operadora a oferecer uma modalidade de pacote de net fixa stand-alone sem qualquer fidelização. De resto, publicita os 1Gbps a troco de 15€ mensais.

Já a Digi disponibiliza um serviço de Internet também com 1Gbps de velocidade, três meses de fidelização e 10€ de custo.

2. Tarifários de net móvel stand-alone

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os tarifários que contêm pelo menos 100GB (e, dentro dessas, as ofertas mais baratas de cada operador)

Nos pacotes de net móvel stand-alone, MEO e Vodafone subiram o custo em 5€ e igualaram o preço da oferta da NOS. Na MEO o preço passou de 9,99€ para 14,99€; na Vodafone de 10€ para 15€; a NOS mantém a oferta nos 14,99€.

As ofertas das três principais operadores são em tudo similares: 500GB, 3.500 minutos de chamadas telefónicas gratuitos, 3.500 SMS grátis e 24 meses de fidelização, sendo que a Vodafone é a única que apenas oferece 100GB.

Nas low cost, Uzo e Amigo deixam de acompanhar os 5€ da Digi e voltam a igualar a oferta de 8€ da Woo. A Amigo continua a publicitar 100G, mas com 5.000 minutos e 5.000 SMS por mês agora por 5€; a Uzo apresenta-se com 100Gb de dados móveis, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS grátis por 5€ e a Woo mantém os 100GB, com 2.500 minutos e 2.500 SMS por mês por 8€.

Por sua vez, a Digi tem uma proposta com 100GB, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS para a sua rede por 5€ e também sem qualquer fidelização.

A Lyca Mobile tem uma proposta mais cara em 1€ do que Digi, mas com uma vantagem: por 6€, o consumidor terá 100GB, com chamadas e SMS ilimitadas.

Digi, Uzo, Woo, Amigo e Lyca Mobile não têm qualquer período de fidelização.

3. Pacotes com net fixa e serviço de TV

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os pacotes que integrem pelo menos uma velocidade de download de 200Mbps e um serviço de TV que conte no mínimo com 50 canais. A plataforma deverá ser a fibra ótica (e, dentro dessas, as ofertas mais baratas de cada operador)

Desde a última análise, a DECO PROteste detetou apenas uma mexida neste pacote. A NOS subiu o custo da oferta de 41,49€ para 45,49€, aproximando-se das propostas da MEO - 45,49€ - e da Vodafone - 45,50€.

A MEO oferece 1Gbps, 200 canais e 24 meses de fidelização. A NOS publicita 500Mps, 180 canais e 24 meses de fidelização. E a Vodafone 1Gbps, 140 canais e 24 meses de fidelização.

Nas low cost, a Woo baixou o preço em 3€, de 25€ para 22€, e iguala as ofertas de Uzo, Amigo e Digi. Todas oferecem 1Gbps de velocidade de download, 70 canais e três meses de fidelização obrigatórios.

A DECO PROteste realça ainda que “os preços apresentados referem-se ao preço médio mensal no período de fidelização de 24 meses (nos casos em que se aplica)”. “Isto pode justificar o facto de o preço destacado no site dos operadores aparentemente diferir (pode estar destacado um preço mais reduzido, que se refere a um valor mais baixo de mensalidade, mas que só se aplica aos primeiros quatro meses do período de fidelização).”

A Digi continua a publicitar ainda a oferta com uma velocidade mais baixa de 500Mbps por 19€, com opção de 1Gbps por 22€. Ambas as ofertas mantêm os 75 canais e três meses de fidelização.

4. Pacotes com net fixa, serviço de TV e um cartão de dados móveis

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os pacotes que integrem pelo menos uma velocidade de download de 200Mbps e um serviço de TV que conte no mínimo com 50 canais. A plataforma deverá ser a fibra ótica (e, dentro dessas, as ofertas mais baratas de cada operador)

Depois das subidas significativas no último mês nas três operadoras com maior penetração em Portugal, a NOS voltou a inflacionar o preço da oferta em 2€, passando de 57,99€ para 59,99€, mantendo-se ainda como a propostas mais em conta entre as três operadoras principais. A MEO mantém a oferta nos 63,99€ e a Vodafone nos 65,50€.

Nas low cost, Uzo e Amigo aumentaram o preço da oferta em 5€ e voltaram a igualar a oferta da Woo, que permanece nos 30€, tal como já publicitava na última análise. A Digi mantém-se com uma proposta de 25€ para uma velocidade de internet de 1Gbps de velocidade de download e outra de 22€ por 500 Mbps.

As diferenças entre as três submarcas das grandes operadoras surgem somente na quantidade de dados móveis disponíveis, minutos de chamadas telefónicas e SMS: Uzo - 200GB, minutos ilimitados e 1.000 SMS; Woo - 100GB, 2.500 minutos e 2.500 SMS; Amigo - 100GB, 5.000 minutos e 5.000 SMS.

Na Digi, a oferta é composta por três meses de fidelização, 75 canais, 100GB de dados móveis, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS grátis para a sua rede.

5. Pacotes com net fixa, serviço de TV e dois cartões de dados móveis

Nota: para efeitos de comparação, consideramos aqui os pacotes que integrem pelo menos uma velocidade de download de 200Mbps e um serviço de TV que conte no mínimo com 50 canais. A plataforma deverá ser a fibra ótica. O pacote deverá ainda contar com dois cartões de dados móveis com 100GB de tráfego incluído em cada um deles (e, dentro dessas, as ofertas mais baratas de cada operador)

Neste pacote, depois das subidas e descidas de dezembro, os preços estagnaram. MEO e NOS continuam a publicitar 64,99€ e a oferta da Vodafone continua nos 65,5€.

As três operadoras continuam a incluir dois cartões de telemóvel com dados ilimitados e 3.500 minutos e SMS, 1Gbps de velocidade de net fixa e 24 meses de fidelização, sendo o número de canais a única diferença entre as três propostas.

Também neste pacote, a tendência da Uzo e Amigo de se afastarem dos preços aos da Digi volta a verificar-se, com as duas low cost a publicitarem um preço de 38€ em vez de 30€, como acontecia em dezembro.

As propostas de Uzo e Amigo são compostas por 70 canais, dois cartões com 100GB de dados móveis, 5.000 minutos de chamadas e 5.000 SMS.

Tal como a proposta da Digi para este serviço de net fixa e TV, têm uma fidelização de três meses. A Woo não tem qualquer oferta com dois cartões de dados móveis.

A Digi mantém o custo desta oferta nos 29€, sendo que os clientes têm direito a 500Mbps de velocidade de internet, 75 canais, dois cartões de 100GB de dados móveis, chamadas ilimitadas e 1.000 SMS grátis para rede Digi, com três meses de fidelização.