Após o diagnóstico da filha, este pai criou uma aplicação para ajudar outras pessoas a gerir a diabetes

Há 1h e 49min

O jogo tem o aspeto e a sensação da popular aplicação "Candy Crush Saga", mas transforma a complexa ciência da gestão da diabetes num jogo interativo intuitivo que ensina as pessoas a compreender como a insulina, os alimentos e a glicemia interagem com o corpo

Quando a filha de 5 anos de Sam Glassenberg foi diagnosticada com diabetes tipo 1, o experiente programador de videojogos viu-se confrontado com uma nova e assustadora realidade: tornar-se o "pâncreas» substituto da sua filha" e tomar decisões de vida ou morte sobre a insulina com apenas instruções "confusas" para o orientar.

"Basicamente, na sexta-feira, a tua vida é normal", disse Glassenberg à CNN. "E depois, no sábado, és responsável por injetar doses calculadas com precisão de um medicamento letal, a insulina, na tua filha — e se te enganares, ela entra em coma."

Depois de a filha ter passado dois dias no hospital em 2019, Glassenberg disse que a equipa médica lhe entregou uma folha de papel com rácios de hidratos de carbono para insulina riscados, regras de arredondamento e fatores de correção. Ele chama-lhe "o teu guia para não matares o teu próprio filho".

Glassenberg afirma que o documento de uma página, repleto de uma variedade de tabelas matemáticas, rácios riscados e instruções manuscritas enigmáticas para a administração de insulina ao longo do dia, era confuso (Relevate Health Games)

Mesmo sendo um engenheiro informático formado em Stanford, Glassenberg achou tudo confuso e frustrante, especialmente com o que estava em jogo.

"É ridículo", disse. "É horrível porque, durante aqueles primeiros meses, estás a aprender na prática, mas essa prática é tentativa e erro com o teu próprio filho."

Por isso, fez o que os criadores de jogos fazem melhor. Criou um videojogo — chamado "Level One: A Diabetes Game" —, uma aplicação móvel gratuita que teve cerca de 50.000 downloads desde o seu lançamento em abril passado.

O jogo tem o aspeto e a sensação da popular aplicação "Candy Crush Saga", mas transforma a complexa ciência da gestão da diabetes num jogo interativo intuitivo que ensina as pessoas a compreender como a insulina, os alimentos e a glicemia interagem com o corpo.

O objetivo é ajudar as crianças e os seus cuidadores a sentirem-se menos sobrecarregados após o diagnóstico. O jogo tem 60 níveis para ajudar as pessoas a compreender melhor os conceitos da diabetes e apresenta novos conceitos à medida que o jogador avança pelos níveis.

"Treina o teu cérebro para gerir a diabetes tipo 1", disse Glassenberg. "Tudo o que precisas de saber: como dosear a insulina, como contar hidratos de carbono, como gerir as cetonas (substâncias químicas produzidas pelo fígado quando o corpo tem falta de açúcar no sangue), como lidar com as hipoglicemias."

Mais de 200 utilizadores na App Store da Apple deram a sua opinião, atribuindo-lhe 4,9 estrelas em 5. O jogo foi lançado em parceria com as principais organizações de diabetes Beyond Type 1 e Breakthrough T1D Play.

"Tenho diabetes tipo 1 há 15 anos e descarreguei este jogo pensando que seria mais um daqueles jogos ridículos e completamente imprecisos que só tornam tudo mais confuso", disse um utilizador. "Mas seria definitivamente útil para um novo diabético."

Outro acrescentou: "Adoro este jogo tanto! Sou diabético tipo 1 e este jogo ajudou-me a compreender melhor!"

Um desafio lançado pelo pai

Glassenberg passou grande parte da sua carreira a formar equipas que desenvolviam videojogos baseados em filmes populares, desde "The Hunger Games" a "Missão Impossível". Tinha começado na LucasArts a trabalhar nos jogos de "Star Wars".

Enquanto chefe da equipa DirectX na Microsoft, Glassenberg recebeu um Emmy Técnico em 2006 em nome da sua equipa, pelo avanço da tecnologia de ponta no entretenimento interativo.

Glassenberg vem de uma longa linhagem de médicos, incluindo o seu avô, mãe, pai, tias e tios. Quando ligou entusiasmado ao seu pai, um anestesista no Northwestern Memorial Hospital, depois de ganhar o Emmy, o seu pai respondeu: "Isso é muito bom. Mas nesta família, só reconhecemos Prémios Nobel."

Capturas de ecrã do videojogo "Level One", que condensa meses de aprendizagem sobre a gestão da diabetes tipo 1 em algumas horas de jogabilidade simples, segundo os seus criadores (Level Ex/ Relevate Health Games)

O pai mantinha a esperança de que o filho fosse para a faculdade de medicina e deixasse de brincar com jogos. Glassenberg seguiu em frente, construindo a principal editora independente de jogos de Hollywood.

Então, em 2012, o pai ligou-lhe com um desafio. O pai queria um guia visual para ajudar a instruir os médicos sobre como inserir corretamente um tubo com uma câmara na traqueia para manter as vias respiratórias abertas, uma técnica chamada intubação por fibra ótica.

"Dá um bom uso a toda esta treta dos videojogos", recordou Glassenberg que o pai lhe disse. "Cria-me um jogo para treinar os meus colegas a fazer uma intubação por fibra ótica. É um procedimento complicado. Só o fazemos em doentes difíceis."

Durante três fins de semana, Glassenberg dedicou horas extras a criar o que chamou de "este joguinho medíocre para o meu pai". Depois, publicou-o na App Store.

"Estou ocupado a gerir este grande estúdio independente de jogos em Hollywood. Não voltei a pensar nisso."

Em dois anos, a aplicação iLarynx tinha sido descarregada mais de 100 000 vezes. Hospitais de todo o mundo passaram a utilizá-lo para ajudar os médicos e descobriram que estava a melhorar substancialmente o desempenho dos profissionais.

O desafio de Glassenberg aos outros

Surgiu uma ideia. A partir daí, Glassenberg pensou: e se eu reunisse os melhores programadores, designers e artistas de videojogos que já tinham trabalhado em tudo, desde "Mortal Kombat" a "Diner Dash", e os juntasse com os melhores consultores médicos e grupos hospitalares?

Fundou a empresa de jogos médicos Level Ex com a missão de "revolucionar a forma como os médicos se mantêm atualizados nas suas especialidades, aproveitando a tecnologia avançada dos videojogos e a neurociência cognitiva comprovada para recriar as emoções e os desafios da prática da medicina". A empresa foi nomeada várias vezes pela Fast Company como uma das empresas "Mais Inovadoras do Mundo", mais recentemente em 2023.

A Level Ex foi entretanto adquirida pela Relevate Health. Glassenberg desempenha agora as funções de vice-presidente executivo da Relevate Health Games.

Segundo a empresa, mais de um milhão de profissionais de saúde utilizaram os jogos em várias especialidades, ajudando-os a colaborar no diagnóstico de doentes e a trabalhar para melhorar os resultados dos doentes.

A aplicação para a diabetes foi o seu primeiro jogo concebido especificamente para ajudar doentes e cuidadores. "Ao jogar um videojogo durante uma hora e meia", disse Glassenberg, "é possível dominar a gestão da diabetes tipo 1."

A sua filha do meio tem agora 11 anos e "está a ir muito bem". Glassenberg disse que o seu pai se orgulha dele, mesmo que ele tenha desistido da faculdade de medicina.

Como foi receber o diagnóstico da filha e descobrir uma forma de ajudar toda a comunidade de pessoas com diabetes?

"É extremamente gratificante e significativo", disse, "mas também um pouco frustrante." Glassenberg disse que gostaria de ter desenvolvido a aplicação mais cedo para que mais pessoas já tivessem beneficiado, especialmente aquelas em comunidades carenciadas, onde o acesso a cuidados e à informação sobre a gestão da diabetes é escasso.

Na recente conferência de criadores de jogos, a convenção GDC Festival of Gaming em São Francisco, Glassenberg desafiou os seus colegas designers de jogos a serem "os meus concorrentes".

"Não consigo criar jogos para todas as condições médicas", disse à CNN. "Quando se olha para os cuidados de saúde, pensa-se 'bem, se conseguíssemos que as pessoas da indústria dos jogos fossem resolver estes problemas, quão melhor seria a experiência do doente?”"

Ele está entusiasmado para ver quem aceita o desafio de se tornar o seu próximo rival.