Dia Europeu do Melanoma: reconhecer os sinais é o primeiro passo para proteger a sua pele

Há 2h e 30min

Hoje, 11 de maio, assinala-se o Dia Europeu do Melanoma, uma iniciativa que chama a atenção para os perigos da exposição solar excessiva e para a importância do diagnóstico precoce do cancro de pele. A sua pele dá sinais – saber interpretá-los pode fazer toda a diferença. Conheça os principais alertas e saiba quando deve consultar um dermatologista.

Sabia que, em Portugal, são diagnosticados todos os anos cerca de 12 mil novos casos de cancro de pele

, segundo a Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo? Este número inclui diferentes tipos, como o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. Apesar de representar apenas cerca de 10% a 15% dos casos, o melanoma é o mais agressivo. Estimam-se entre 800 e 1.500 novos diagnósticos por ano no país.



A incidência do melanoma tem vindo a aumentar, situando-se atualmente em cerca de 12 casos por 100 mil habitantes. É também o tipo de cancro de pele com maior taxa de mortalidade, sendo responsável por aproximadamente 250 mortes anuais em Portugal.



Perante estes números, a sensibilização para os sinais de alerta do melanoma torna-se cada vez mais importante. É precisamente esse o objetivo do Dia Europeu do Melanoma, que se assinala hoje, 11 de maio , também conhecido como Dia do Euromelanoma: uma iniciativa europeia dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do cancro de pele.

Melanoma: porque é importante reconhecê-lo cedo

O melanoma é o tipo mais agressivo de cancro de pele, com origem nos melanócitos – as células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Quando detetado precocemente, apresenta uma elevada taxa de cura. No entanto, em fases mais avançadas, pode disseminar-se para outros órgãos.

A importância da prevenção: hábitos que fazem a diferença

Existem gestos simples que, quando aplicados no dia a dia, podem ajudar a prevenir o aparecimento do melanoma. Entre eles, destaca-se o uso diário de protetor solar, mesmo nos dias nublados, bem como a adoção de comportamentos de proteção, como evitar a exposição solar nas horas de maior intensidade e utilizar chapéu, óculos de sol e roupa adequada.

Regra ABCDE: aprenda a identificar sinais suspeitos

Um sinal diferente na pele pode ser sintoma de melanoma. Por isso, é fundamental realizar regularmente o autoexame da pele, de forma a identificar possíveis alterações. Observe atentamente o tamanho, a forma, a cor, o diâmetro, as bordas e a evolução dos sinais, aplicando a regra ABCDE:



A de Assimetria: imagine uma linha a dividir o sinal ao meio e verifique se as duas metades são iguais. Se forem diferentes, deve ser observado por um dermatologista.



B de Bordas irregulares: verifique se as bordas são irregulares ou mal definidas. Nestes casos, o sinal deve ser avaliado.



C de Cor: esteja atento a sinais com várias cores ou tonalidades diferentes, bem como a alterações de cor ao longo do tempo.



D de Diâmetro: sinais com mais de 6 milímetros de diâmetro devem ser analisados por um especialista.



E de Evolução: alterações no tamanho, forma, cor ou aparência de um sinal – ou o aparecimento de um novo – devem motivar a consulta de um dermatologista.

Diagnóstico precoce: detetar cedo pode salvar vidas