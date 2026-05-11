Dia Europeu do Melanoma: reconhecer os sinais é o primeiro passo para proteger a sua pele

Hoje, 11 de maio, assinala-se o Dia Europeu do Melanoma, uma iniciativa que chama a atenção para os perigos da exposição solar excessiva e para a importância do diagnóstico precoce do cancro de pele. A sua pele dá sinais – saber interpretá-los pode fazer toda a diferença. Conheça os principais alertas e saiba quando deve consultar um dermatologista.
Sabia que, em Portugal, são diagnosticados todos os anos cerca de 12 mil novos casos de cancro de pele
, segundo a Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo? Este número inclui diferentes tipos, como o carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. Apesar de representar apenas cerca de 10% a 15% dos casos, o melanoma é o mais agressivo. Estimam-se entre 800 e 1.500 novos diagnósticos por ano no país.
A incidência do melanoma tem vindo a aumentar, situando-se atualmente em cerca de 12 casos por 100 mil habitantes. É também o tipo de cancro de pele com maior taxa de mortalidade, sendo responsável por aproximadamente 250 mortes anuais em Portugal.
Perante estes números, a sensibilização para os sinais de alerta do melanoma torna-se cada vez mais importante. É precisamente esse o objetivo do Dia Europeu do Melanoma, que se assinala hoje, 11 de maio, também conhecido como Dia do Euromelanoma: uma iniciativa europeia dedicada à prevenção e ao diagnóstico precoce do cancro de pele.
Melanoma: porque é importante reconhecê-lo cedo
O melanoma é o tipo mais agressivo de cancro de pele, com origem nos melanócitos – as células responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor à pele. Quando detetado precocemente, apresenta uma elevada taxa de cura. No entanto, em fases mais avançadas, pode disseminar-se para outros órgãos.
A importância da prevenção: hábitos que fazem a diferença
Existem gestos simples que, quando aplicados no dia a dia, podem ajudar a prevenir o aparecimento do melanoma. Entre eles, destaca-se o uso diário de protetor solar, mesmo nos dias nublados, bem como a adoção de comportamentos de proteção, como evitar a exposição solar nas horas de maior intensidade e utilizar chapéu, óculos de sol e roupa adequada.
Regra ABCDE: aprenda a identificar sinais suspeitos
Um sinal diferente na pele pode ser sintoma de melanoma. Por isso, é fundamental realizar regularmente o autoexame da pele, de forma a identificar possíveis alterações. Observe atentamente o tamanho, a forma, a cor, o diâmetro, as bordas e a evolução dos sinais, aplicando a regra ABCDE:
A de Assimetria: imagine uma linha a dividir o sinal ao meio e verifique se as duas metades são iguais. Se forem diferentes, deve ser observado por um dermatologista.
B de Bordas irregulares: verifique se as bordas são irregulares ou mal definidas. Nestes casos, o sinal deve ser avaliado.
C de Cor: esteja atento a sinais com várias cores ou tonalidades diferentes, bem como a alterações de cor ao longo do tempo.
D de Diâmetro: sinais com mais de 6 milímetros de diâmetro devem ser analisados por um especialista.
E de Evolução: alterações no tamanho, forma, cor ou aparência de um sinal – ou o aparecimento de um novo – devem motivar a consulta de um dermatologista.
Diagnóstico precoce: detetar cedo pode salvar vidas
Com a mensagem “Detetar cedo é salvar vidas”, a campanha deste ano do Dia Europeu do Melanoma reforça a importância do diagnóstico precoce do cancro de pele.
Em 2026, Heliocare, marca da Cantabria Labs especializada em fotoproteção, associa-se a esta iniciativa, promovendo, em parceria com a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, uma campanha de sensibilização que incentiva ao rastreio dermatológico. A iniciativa inclui um QR code que direciona para informação sobre locais onde é possível realizar rastreios gratuitos e acessíveis.
Os rastreios dermatológicos são fundamentais, uma vez que permitem a deteção precoce de lesões suspeitas, aumentam significativamente as taxas de sobrevivência e contribuem para uma maior literacia em saúde e autocuidado.
Aproveite a campanha do Dia Europeu do Melanoma para realizar um rastreio dermatológico e esteja atento aos sinais da sua pele. Lembre-se da regra ABCDE e mantenha uma vigilância regular.
A adoção de hábitos de fotoproteção, como o uso diário de protetor solar, é também essencial para reduzir o risco. Marcas como Heliocare, reconhecida pela sua inovação científica, reforçam a importância de proteger a pele todos os dias, não apenas no verão.