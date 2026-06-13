O Melhor Quiz de Política | Mas era absolutamente necessário?

A guerra das bandeiras voltou, a luta contra a imigração continua, o controlo sobre os subsídios aperta
Em semana de recordar as grandezas da Pátria, com o Dia de Portugal que também é o Dia De Citar Camões, a política lusa continuou igual a si própria: a discutir grandes questões com ligeireza e a encontrar grandes problemas onde eles não existem.
Felizmente tudo está bem quando acaba bem e quando os protagonistas sentem que se complementam, como pode verificar no melhor (e único) quiz de política portuguesa.