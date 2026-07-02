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Devolução de propinas custa 300 milhões por ano aos cofres do Estado

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 16min
Universidade de Coimbra (Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images)
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REVISTA DE IMPRENSA | Os dados da Conta Geral do Estado mostram que, em 2024, a medida custou 94 milhões de euros, apesar de estarem previstos 215 milhões para a sua implementação

A devolução das propinas aos jovens que concluem licenciaturas e mestrados representa um encargo anual de cerca de 300 milhões de euros para o Estado, segundo o Jornal de Notícias. O valor foi avançado pelo Governo, que pretende alterar o modelo e obrigar os beneficiários a escolher entre este apoio e o regime do IRS Jovem.

Criado pelo anterior Executivo para incentivar a permanência de jovens qualificados em Portugal, o prémio salarial de valorização das qualificações prevê a devolução de valores entre 697 e 1.500 euros aos estudantes do Ensino Superior. No entanto, o atual Governo considera que a medida tem os mesmos objetivos do IRS Jovem, nomeadamente aumentar o rendimento disponível no início da carreira e combater a emigração.

Segundo o Ministério das Finanças, a coexistência dos dois apoios constitui uma duplicação de incentivos. O Executivo argumenta ainda que a devolução das propinas exclui os jovens sem formação superior, aumenta as diferenças entre licenciados, mestres e restantes trabalhadores e representa um esforço orçamental que pode colocar em causa a sustentabilidade das contas públicas.

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Os dados da Conta Geral do Estado mostram que, em 2024, a medida custou 94 milhões de euros, apesar de estarem previstos 215 milhões para a sua implementação. Ainda assim, o Governo estima que, numa base anual, o encargo ascenda aos 300 milhões de euros.

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Temas: Devolução de propinas Propinas Estado Governo Jovens
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