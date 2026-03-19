PJ detém em Sesimbra três suspeitos de crimes violentos ligados a imigração ilegal

Agência Lusa , AM
Há 1h e 4min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Durante as buscas foram aprendidas "armas, documentos e material de relevo para o prosseguimento da investigação"

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira em Sesimbra por crimes violentos três suspeitos de ligação a redes internacionais de auxílio à imigração ilegal para o espaço Schengen.

Os suspeitos, detidos em flagrante, são um português e dois estrangeiros com idades compreendidas entre os 23 e os 54 anos e estão indiciados da prática dos crimes de rapto, roubo, ofensas à integridade física, coação agravada, detenção de armas proibidas, falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal.

No âmbito da operação "Pinha Oca", foram ainda constituídas arguidas duas empresas, que alegadamente integram uma "estrutura criminosa, constituídas por cidadãos nacionais e estrangeiros, com ligações internacionais e integrada em redes de falsificação de documentos e de auxílio à imigração ilegal".

"Estas redes auxiliam diversos cidadãos estrangeiros a entrarem e a legalizarem-se no espaço Schengen, com principal incidência em Portugal, gerando elevados proventos financeiros para os suspeitos", descreve, em comunicado, a PJ.

O espaço Schengen é uma zona de livre circulação na Europa, que abrange 29 países, 25 dos quais membros da União Europeia, incluindo Portugal.

Durante as buscas na zona de Sesimbra, distrito de Setúbal, foram aprendidas "armas, documentos e material de relevo para o prosseguimento da investigação".

Os detidos vão ser apresentados a tribunal para interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

A operação esteve a cargo da Unidade Nacional de Contraterrorismo da PJ e o inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora.

Temas: Detidos Polícia Judiciária Schengen Imigração Ilegal

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