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Célula criminosa apanhada pela PJ na Margem Sul: nove detidos; droga, armas, carros e dinheiro apreendidos

Carolina Resende Matos
Há 1h e 17min
Polícia Judiciária

"A investigação teve início em 2024 e permitiu identificar uma organização criminosa que se dedicava, de forma reiterada, ao tráfico de produto estupefaciente na área da margem sul do Tejo, tendo alguns dos suspeitos antecedentes criminais", informou a Polícia Judiciária em comunicado.

A operação policial, denominada "Roda Viva", teve a colaboração da Força Aérea Portuguesa e de equipas cinotécnicas da Polícia de Segurança Pública

A Polícia Judiciária deteve nove suspeitos de pertencerem a uma célula criminosa com fortes ligações ao narcotráfico internacional, terça-feira, numa operação sigilosa e meticulosa, apurou a CNN Portugal.

A estrutura criminosa tinha sede no Montijo e estava já a ser investigada há anos pelas autoridades portuguesas.

A operação policial, denominada "Roda Viva", teve a colaboração da Força Aérea Portuguesa e de equipas cinotécnicas da Polícia de Segurança Pública

Seis dos suspeitos foram detidos em flagrante delito e um fora de flagrante delito por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, e outros dois por detenção de arma proibida, tendo ainda outros sete sido constituídos arguidos. 

Foram cumpridos 30 mandados de busca domiciliária e 13 mandados de busca não domiciliários. Durante as buscas domiciliárias, foram apreendidas cerca de 11.350 doses de haxixe, 765 doses de cocaína, 130 doses de MDMA e 30 doses de heroína. Foram também apreendidas duas armas de fogo, dezenas de munições, cerca de 23.500 euros em numerário, sete viaturas, balanças de precisão e outros objetos habitualmente utilizados na venda de estupefacientes.

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Temas: Detidos Polícia Judiciária PJ Montijo Narcotráfico internacional
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