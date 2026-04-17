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Casal detido na Madeira por burla com viaturas importadas e prejuízo superior a 170 mil euros

Andreia Miranda
Há 1h e 53min
Polícia Judiciária

Homem já tinha cumprido pena de prisão por crimes semelhantes

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A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, deteve fora de flagrante delito, um casal fortemente indiciado pela prática de dez crimes de burla qualificada e três crimes de burla simples, na sequência de mandados emitidos pelo Ministério Público da Ponta do Sol.

Em comunicado, a PJ adianta que a "prática criminosa ter-se-á iniciado, pelo menos, em novembro de 2024 e continuou até à presente data, tendo causado, a cerca de uma dezena de vítimas, um prejuízo superior a 170 mil euros".

"O homem, com 35 anos, e a mulher, com 26 anos, faziam passar-se por importadores de viaturas automóveis que, alegadamente, estavam penhoradas, na Alemanha. Depois, levavam as vítimas a acreditar que as conseguiam legalizar e transportar para a Região Autónoma da Madeira, para posterior venda, a preços muito aliciantes, o que nunca se concretizou", acrescenta a nota.

O casal, que fazia desta prática ilícita modo de vida, apresentava-se como tendo uma situação financeira desafogada, "conduzindo viaturas de alta cilindrada e exibindo grandes quantias de dinheiro, em numerário, como forma de credibilizar o projeto criminoso".

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O homem já tinha cumprido pena de prisão por crimes semelhantes.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Ponta do Sol. Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal, para aplicação das medidas de coação.

Temas: Detidos Polícia Judiciária Burla
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