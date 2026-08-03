Homem detido após esfaquear companheira dentro do carro no Funchal

O suspeito foi detido no local e passou a noite nas celas de detenção da PSP
Um homem, de 36 anos, foi detido no domingo em flagrante delito por suspeitas de violência doméstica, depois de alegadamente esfaquear a companheira no interior do carro do casal, no Funchal.
A vítima foi atingida na perna esquerda e transportada para uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento. Entretanto, teve alta e regressou a casa.
O suspeito foi detido no local e passou a noite nas celas de detenção da PSP.
Esta segunda-feira será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
A investigação prossegue.