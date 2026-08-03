Homem detido após esfaquear companheira dentro do carro no Funchal

Daniela Rodrigues
Há 45 min
Agentes da polícia fazem um perímetro de segurança ao Palácio da Justiça, no Funchal
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O suspeito foi detido no local e passou a noite nas celas de detenção da PSP

Um homem, de 36 anos, foi detido no domingo em flagrante delito por suspeitas de violência doméstica, depois de alegadamente esfaquear a companheira no interior do carro do casal, no Funchal.

A vítima foi atingida na perna esquerda e transportada para uma unidade hospitalar, onde recebeu tratamento. Entretanto, teve alta e regressou a casa.

O suspeito foi detido no local e passou a noite nas celas de detenção da PSP.

Esta segunda-feira será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

A investigação prossegue.

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Temas: Detido Esfaqueamento Funchal PSP flagrante delito
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