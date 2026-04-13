Homem detido por abusar do enteado adolescente

Agência Lusa , MM
Há 1h e 50min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Crimes aconteceram na noite de sábado e madrugada de domingo, quando a mãe deixou o menor de 15 anos sozinho em casa com o companheiro

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Um homem com 59 anos foi detido no domingo, em Lisboa, indiciado por dois crimes de abuso sexual contra um adolescente com 15 anos, filho da companheira, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Num comunicado, a PJ destacou que o detido, “fortemente indiciado pela prática de dois crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável”, cometeu os crimes na sua residência, em Lisboa, na noite de sábado e madrugada de domingo.

Por motivos de trabalho, a mãe deixou a vítima, para pernoitar, aos cuidados do detido, que sujeitou o adolescente à visualização de conteúdos de cariz sexual e, posteriormente, à prática de atos sexuais de relevo.

“Assustado, o menor alertou familiares e abandonou a residência do suspeito, tendo a PSP tomado conta da ocorrência e comunicado os factos denunciados ao piquete da PJ”, acrescentou a polícia.

O homem foi detido fora de flagrante delito, tendo em conta a forte indiciação pelo crime, a coabitação com a vítima e “o grande alarme familiar e social gerado pela agressão sexual” e será presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.

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Temas: Detido Abuso sexual Adolescente Enteado

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