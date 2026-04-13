Homem detido por abusar do enteado adolescente

Há 1h e 50min

Crimes aconteceram na noite de sábado e madrugada de domingo, quando a mãe deixou o menor de 15 anos sozinho em casa com o companheiro

Um homem com 59 anos foi detido no domingo, em Lisboa, indiciado por dois crimes de abuso sexual contra um adolescente com 15 anos, filho da companheira, anunciou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Num comunicado, a PJ destacou que o detido, “fortemente indiciado pela prática de dois crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável”, cometeu os crimes na sua residência, em Lisboa, na noite de sábado e madrugada de domingo.

Por motivos de trabalho, a mãe deixou a vítima, para pernoitar, aos cuidados do detido, que sujeitou o adolescente à visualização de conteúdos de cariz sexual e, posteriormente, à prática de atos sexuais de relevo.

“Assustado, o menor alertou familiares e abandonou a residência do suspeito, tendo a PSP tomado conta da ocorrência e comunicado os factos denunciados ao piquete da PJ”, acrescentou a polícia.

O homem foi detido fora de flagrante delito, tendo em conta a forte indiciação pelo crime, a coabitação com a vítima e “o grande alarme familiar e social gerado pela agressão sexual” e será presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.