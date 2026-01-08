Detido na Madeira homem procurado no Cazaquistão por crimes de falsificação e burla

Agência Lusa , MCC
Ontem às 12:08
Polícia Judiciária

Suspeito está em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira, na Madeira, um homem procurado pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão por suspeita de crimes de falsificação de documentos e burla, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ indica que o homem, de 47 anos, sob o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão, foi localizado no Funchal, na quarta-feira.

“Os factos remontam ao ano de 2023 e estão em causa empréstimos concedidos por uma empresa que aquele detinha e que, através da falsificação de documentos, alterava a finalidade dos contratos de empréstimo, levando a que mais de 1.000 pessoas viessem a pagar juros superinflacionados”, lê-se na nota.

A PJ acrescenta que o detido poderá “incorrer numa pena máxima de 10 anos de prisão, no seu país de origem”.

O suspeito aguarda agora em prisão preventiva “os ulteriores termos do processo de extradição”.

Temas: Detido na Madeira Cazaquistão Crime de falsificação Crime burla Prisão preventiva

Crime e Justiça

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Mulher de Arruda cúmplice no crime: "É bonita, fico com a carteira. Mas sabes que há câmaras no aeroporto? Que vergonha"

Ontem às 20:29

Mais de 100 jerricans de gasolina encontrados a boiar no rio Sado serviam rede de narcotráfico

Ontem às 19:01

MP investiga caso de bebé que alegadamente foi agredida numa creche em Valongo

Ontem às 17:22
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

Ontem às 11:52

Choque político: republicanos juntam-se aos democratas para impedirem Trump de voltar a usar força militar na Venezuela

Ontem às 18:04

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

Ontem às 19:32

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

Ontem às 12:15

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

7 jan, 20:27

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

7 jan, 15:27

Digi mantém preços, o resto encareceu: assinar novo contrato de telecomunicações ficou mais dispendioso em 2026

Ontem às 08:00

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

Ontem às 20:29

Se os EUA atacarem a Gronelândia a defesa terá de ser comandada por um... norte-americano

Ontem às 15:03

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Idosa morre na Quinta do Conde após espera por socorro. Bombeiros de Carcavelos, a 35 quilómetros de distância, demoraram 40 minutos a chegar

Ontem às 11:13

Este casal norte-americano comprou parte de um palacete degradado em Itália por 140 mil euros sem sequer o ver

3 jan, 12:00