Detido na Madeira homem procurado no Cazaquistão por crimes de falsificação e burla

Ontem às 12:08

Suspeito está em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira, na Madeira, um homem procurado pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão por suspeita de crimes de falsificação de documentos e burla, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ indica que o homem, de 47 anos, sob o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Cazaquistão, foi localizado no Funchal, na quarta-feira.

“Os factos remontam ao ano de 2023 e estão em causa empréstimos concedidos por uma empresa que aquele detinha e que, através da falsificação de documentos, alterava a finalidade dos contratos de empréstimo, levando a que mais de 1.000 pessoas viessem a pagar juros superinflacionados”, lê-se na nota.

A PJ acrescenta que o detido poderá “incorrer numa pena máxima de 10 anos de prisão, no seu país de origem”.

O suspeito aguarda agora em prisão preventiva “os ulteriores termos do processo de extradição”.