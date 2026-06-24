MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Grupo A
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • 25 Jun 02:00
Mais sobre o Mundial 2026

Homem procurado pela justiça brasileira detido pela PSP em Santarém. É suspeito de abusos sexuais

Daniela Rodrigues
Há 1h e 19min
PSP (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O suspeito é acusado da prática do crime de violação de pessoa vulnerável. Os factos remontam ao ano de 2022, altura em que, alegadamente, terá cometido atos de natureza sexual contra a sua enteada, então com 14 anos de idade, em pelo menos dez ocasiões. À data dos factos, o arguido mantinha uma relação estável com a mãe da vítima.

Um homem de 32 anos, de nacionalidade brasileira, foi detido pela PSP esta quarta-feira, em Santarém. 

A detenção ocorreu cerca das 11:00, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciais brasileiras, para realizar as diligências processuais necessárias com vista à sua extradição para o Brasil.

O suspeito é acusado da prática do crime de violação de pessoa vulnerável. Os factos remontam ao ano de 2022, altura em que, alegadamente, terá cometido atos de natureza sexual contra a sua enteada, então com 14 anos de idade, em pelo menos dez ocasiões. À data dos factos, o arguido mantinha uma relação estável com a mãe da vítima.

De acordo com a legislação brasileira, o crime em causa é punível com uma pena máxima de 18 anos de prisão.

Após a detenção, o homem foi transportado para as celas da PSP de Estremoz, onde permanecerá até ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, que apreciará o processo de extradição.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Detido Brasil Procurado Brasil Abusos sexuais PSP
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

02:17

"Vim a correr para aqui e quando cheguei vi esta tragédia": stand de caravanas destruído por incêndio em Leça da Palmeira

Há 46 min

Homem procurado pela justiça brasileira detido pela PSP em Santarém. É suspeito de abusos sexuais

Há 1h e 19min

Uma operação de buscas gigante, milhares de documentos destruídos no BPN e inspetores que encontraram bolachas em prateleiras vazias

Há 2h e 14min

GNR apreende quase três toneladas de sardinha pequena na Lota de Aveiro

Há 2h e 15min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Cristiano Ronaldo alcança recorde a que Messi já não chega e ainda passa Eusébio

Ontem às 18:14

Vão voar num raio de dois quilómetros e transportar produtos até meio quilo: São João da Madeira começa a testar transporte de medicamentos por drone

22 jun, 14:40

Perita diz que se Casillas não tivesse sofrido o enfarte naquela manhã poderia tê-lo sofrido "no dia anterior, em repouso"

22 jun, 14:53

Jeremy Clarkson, "o homem mais sortudo do mundo", teve cancro na próstata. Agora pede aos homens que larguem a vergonha: "Por favor, por favor, por favor, façam exames"

Ontem às 16:25

Duas más notícias e uma boa: Portugal já sabe tudo o que precisa de fazer contra a Colômbia

Hoje às 04:59

Novo drone faz o que antes só era possível com armas dez vezes mais caras: Ucrânia atinge refinaria russa a mais de 2.000 quilómetros

Ontem às 09:34

Escassez de combustível para aviões ligeiros obriga Rússia a usar gasolina automóvel

Ontem às 12:01

Mais de 300 cães resgatados de "fábrica de animais" em Amarante. Viviam entre fezes e em jaulas para serem vendidos

Ontem às 17:12

Argentina mais tarde ou Espanha mais cedo: começa a definir-se o caminho de Portugal no Mundial

Hoje às 05:14

Exclusivo: piloto americano abatido no Irão descreve visão chocante de "medusa" de drones

Ontem às 12:20

Jogador profissional em morte cerebral após mergulho no rio Ródano. França já vai em 40 afogamentos

Ontem às 19:29

"Se Ronaldo é titular, Félix tem de jogar ao seu lado. Como Vitinha e João Neves". Rui Miguel Tovar crê na caminhada até à ½ final

Ontem às 07:00