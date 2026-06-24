Homem procurado pela justiça brasileira detido pela PSP em Santarém. É suspeito de abusos sexuais

Há 1h e 19min

O suspeito é acusado da prática do crime de violação de pessoa vulnerável. Os factos remontam ao ano de 2022, altura em que, alegadamente, terá cometido atos de natureza sexual contra a sua enteada, então com 14 anos de idade, em pelo menos dez ocasiões. À data dos factos, o arguido mantinha uma relação estável com a mãe da vítima.

Um homem de 32 anos, de nacionalidade brasileira, foi detido pela PSP esta quarta-feira, em Santarém.

A detenção ocorreu cerca das 11:00, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciais brasileiras, para realizar as diligências processuais necessárias com vista à sua extradição para o Brasil.

O suspeito é acusado da prática do crime de violação de pessoa vulnerável. Os factos remontam ao ano de 2022, altura em que, alegadamente, terá cometido atos de natureza sexual contra a sua enteada, então com 14 anos de idade, em pelo menos dez ocasiões. À data dos factos, o arguido mantinha uma relação estável com a mãe da vítima.

De acordo com a legislação brasileira, o crime em causa é punível com uma pena máxima de 18 anos de prisão.

Após a detenção, o homem foi transportado para as celas da PSP de Estremoz, onde permanecerá até ser presente ao Tribunal da Relação de Évora, que apreciará o processo de extradição.