Benfica
19:30
0 - 0
Flamengo

MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

PSP detém na Amadora homem procurado pelo Brasil para cumprir pena por tortura

Agência Lusa , WL
Há 53 min
PSP (Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

factos tiveram lugar entre 2012 e 2014, numa cidade do estado brasileiro de São Paulo, na qualidade de responsável legal de uma instituição de tratamento para pessoas com dependência de álcool e drogas

A PSP deteve na Amadora um homem de 56 anos procurado pelas autoridades brasileiras para cumprir uma pena de 17 anos e seis meses de prisão por um crime de tortura, anunciou hoje aquela polícia.

A detenção ocorreu pelas 11:20 de quinta-feira, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelo Brasil, segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgado hoje.

O homem foi localizado e detido pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal da PSP.

De acordo com a polícia, o detido foi condenado por factos ocorridos entre 2012 e 2014, numa cidade do estado brasileiro de São Paulo, na qualidade de responsável legal de uma instituição de tratamento para pessoas com dependência de álcool e drogas.

Segundo a PSP, “agindo em conjunto com outras pessoas”, o homem privou “ilegalmente da liberdade várias vítimas, mantendo-as sequestradas ou em privação ilegal de liberdade por mais de quinze dias”.

O homem agora detido “não impediu que fossem praticados atos de tortura contra os internos, apesar de ter o dever legal e a possibilidade de o fazer”, refere a PSP.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A sua omissão “permitiu que as vítimas fossem submetidas a intenso sofrimento físico e mental, por meio de violência e graves ameaças, como forma de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, configurando o crime de tortura por omissão imprópria”, acrescentou.

Pelos factos praticados, o detido foi condenado a uma pena de prisão efetiva de 17 anos e seis meses.

O detido foi presente na sexta-feira ao Tribunal da Relação de Lisboa, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

O homem foi conduzido a um estabelecimento prisional, onde vai aguardar a decisão sobre o processo de extradição para o Brasil.

A PSP destacou ainda a cooperação com as autoridades internacionais no combate à criminalidade transnacional e na localização de pessoas procuradas pela justiça.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Detenção PSP Amadora Tortura
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Dezenas de telemóveis e acessórios roubados de loja em Guimarães

Há 52 min

PSP detém na Amadora homem procurado pelo Brasil para cumprir pena por tortura

Há 53 min

Homem fica sem Rolex e fio de ouro avaliados em milhares de euros no Bairro Alto, em Lisboa. Quatro suspeitos estão em fuga

Hoje às 09:40

Dois homens baleados com tiros de caçadeira disparados a partir de carro em andamento em Sintra

Hoje às 09:29
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

Ontem às 19:55

"Tive de abandonar o comboio porque não aguentava": passageiros da CP denunciam falta de condições durante a vaga de calor

Ontem às 07:00

Avião da Ryanair aterra de emergência após passageiro ser parcialmente sugado para fora da janela

Ontem às 12:08

Ponte Vasco de Gama reaberta após acidente com várias viaturas. Seis feridos foram para o hospital

Ontem às 17:47

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

9 jul, 07:04

Três encapuzados armados assaltam loja de centro comercial em Leiria, roubam milhares de euros e fogem após acidente

Ontem às 19:35

Marco Silva estreia-se no comando do Benfica frente ao Flamengo de Leonardo Jardim. Jogo tem transmissão na TVI

Hoje às 11:30

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

Polícia Municipal apreende outdoor do Chega e instaura contraordenação ao partido após abertura de buracos no passeio

Ontem às 14:38

Idosa de 70 anos detida por incêndio que colocou em perigo várias habitações. Já tinha sido detida pelo mesmo crime

Ontem às 12:27

Contentores remexidos e até despejados na via pública: Lisboa está a sofrer por causa do sistema "Volta"

Ontem às 18:52

Homem fica sem Rolex e fio de ouro avaliados em milhares de euros no Bairro Alto, em Lisboa. Quatro suspeitos estão em fuga

Hoje às 09:40