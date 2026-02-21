‘Os deuses da fotografia estavam do meu lado.’ Como esta imagem surpreendente de André foi capturada

Há 2h e 31min

Londres — Na maioria dos dias, os principais jornais do país apresentam uma grande variedade de fotos nas suas primeiras páginas. Mas na sexta-feira, todas as imagens que estampavam as primeiras páginas britânicas eram idênticas: uma foto de André Mountbatten-Windsor, encurvado no banco de trás de um carro, parecendo em estado de choque no seu 66.º aniversário, ao sair da esquadra da polícia.

Na quinta-feira, Mountbatten-Windsor tornou-se o primeiro membro da família real britânica a ser preso na história moderna, passando mais de 10 horas sob custódia policial numa esquadra da pequena cidade de Aylsham, em Inglaterra, a cerca de uma hora de distância da sua nova casa na propriedade real de Sandringham.

“Os deuses da fotografia estavam do meu lado ontem [anteontem]”, diz Phil Noble, fotógrafo sénior da agência de notícias Reuters, que capturou a incrível imagem na-feira quinta à noite.

Noble, que mora no norte da Inglaterra, conduziu cerca de cinco horas para sul até Norfolk na manhã daquele dia – correndo para chegar lá depois de a notícia da detenção ter sido divulgada.

Através de suposições e algumas fontes bem posicionadas, a sua equipa de duas pessoas identificou o que achavam ser a esquadra de polícia correta, talvez. Existem cerca de 20 esquadras da polícia em Thames Valley para onde o ex-príncipe poderia ter sido levado, então tiveram de esperar para ver.

Andrew Mountbatten-Windsor, irmão mais novo do rei Carlos III da Grã-Bretanha, deixa a esquadra de polícia de Aylsham na noite de quinta-feira. foto Phil Noble/Reuters

“Esta foi provavelmente a quarta ou a quinta esquadra que a Reuters visitou naquela noite”, recorda Noble. “Quando cheguei, não parecia haver nada de anormal. Não havia carros. Não havia aumento de atividade.”

“Para ser sincero, pouco antes de ele [André] chegar, eu tinha saído para voltar ao hotel [...] e a minha colega Marissa enviou-me uma mensagem a dizer: 'Olha, dois carros acabaram de chegar, acho que devias voltar'", conta Noble com franqueza num vídeo em que explica como conseguiu a foto.

Foi aí que a corrida realmente começou. O fotógrafo da Reuters disse que “deu meia-volta com o carro, regressou e, um minuto depois de chegar, as persianas da garagem da esquadra abriram-se e dois carros saíram. E um deles seguia com ele [Mountbatten-Windsor] lá dentro.”

A fotografia de vigilância tem muitas variáveis, explica Noble. Parte do trabalho é preparação, habilidade e experiência. Também requer disposição para ficar parado à beira de uma estrada rural britânica no escuro durante horas a fio, sem saber se isso levará a algo digno de nota.

“Provavelmente meia hora antes de tirar a foto, eu tinha feito algumas fotos de teste de outros carros que saíam da esquadra, pelo que tinha uma ideia aproximada das configurações da câmara”, diz Noble, que trabalha na Reuters há mais de 20 anos. Antes disso, trabalhou com fotografia na Press Association do Reino Unido e no Manchester Evening News.

“Mas ainda assim, sabe, é mais sorte do que discernimento quando o carro aparece. Tem de se tentar adivinhar onde ele está sentado, de que lado do carro está… está à frente? Está atrás? O flash vai recarregar a tempo?”

Ao todo tirou seis fotos, de acordo com a Reuters. Duas ficaram em branco, uma ficou desfocada e duas mostravam agentes da polícia. Mas uma capturou o momento extraordinário.

“Para cada foto de carro que se tira, a taxa de acertar é muito, muito baixa”, acrescenta Noble. “Então, ontem à noite foi um daqueles momentos em que uma pessoa tem de se beliscar, quando olha para a parte de trás da câmara, cansado, foi um dia longo... e não se consegue acreditar que se conseguiu.”

Mountbatten-Windsor foi libertado “sob investigação” na noite de quinta-feira. A polícia não revelou o que os levou a deter o ex-príncipe por suspeita de má conduta no exercício de funções públicas, mas ele passou uma década como enviado comercial do Reino Unido a partir de 2001 – cargo ao qual renunciou em 2011, após ser criticado pela sua associação com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

O ex-príncipe não respondeu publicamente às últimas alegações que surgiram depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter divulgado milhões de documentos relacionados com Epstein. Mountbatten-Windsor negou repetidamente todas as alegações de irregularidades e diz que nunca testemunhou ou suspeitou de qualquer comportamento do qual Epstein foi acusado.

Questionado sobre a foto, Noble disse que não é uma obra de arte, mas que está definitivamente entre as mais noticiáveis que ele já tirou.

“A melhor foto? Provavelmente não. É um homem fotografado à noite através do vidro traseiro de um carro”, diz, rindo um pouco. “É a melhor foto que já tirei? Não. É uma das mais importantes? Com certeza.”