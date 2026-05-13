Integrava uma organização criminosa que se dedicava a fraudes e extorsões na Argentiva. Foi apanhado na Madeira

Há 2h e 12min

Suspeito era procurado para “efeitos de procedimento criminal na Argentina” e vai ser presente no Tribunal da Relação de Lisboa

Um homem de 36 anos, procurado pelas autoridades policiais da Argentina e que tinha um mandado de detenção internacional, foi detido na terça-feira na Madeira, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ indica que a detenção ocorreu no concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal, e que o mandado era suportado por uma “notícia vermelha” (alerta internacional que permite a localização e prisão provisória de indivíduos procurados por crimes graves) da Interpol.

O documento adianta que, com base nas informações das autoridades argentinas, “o detido integrará uma organização criminosa de caráter internacional que se dedicará à prática de crimes contra o património, nomeadamente fraudes e extorsões, executadas predominantemente através de meios informáticos”.

O homem era procurado para “efeitos de procedimento criminal na Argentina” e vai ser presente no Tribunal da Relação de Lisboa, entidade competente para validar a detenção deste fugitivo e desencadear o processo de extradição.