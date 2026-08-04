Tinha um ano e dois meses de prisão por cumprir. A GNR encontrou-o em Vagos

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 37min
GNR
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Investigação durava há vários meses

A GNR deteve em Vagos, no distrito de Aveiro, um homem de 25 anos que tinha uma pena de prisão para cumprir de um ano e dois meses, informou esta terça-feira aquela força de segurança.

Em comunicado a GNR esclareceu que o homem foi detido na quinta-feira para cumprimento de um ano e dois meses de prisão.

Segundo a Guarda, o detido foi condenado pelo crime falta de habilitação legal para conduzir, na localidade de Cantanhede.

“No âmbito de uma investigação que durava há alguns meses, foi possível apurar o paradeiro do detido e efetuar a sua detenção e condução para o estabelecimento prisional de Aveiro, para cumprimento da pena”, refere a mesma nota.

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Temas: Detenção Crime GNR Vagos Aveiro

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