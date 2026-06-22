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Transportavam quatro mil litros de combustível e material associado ao tráfico de droga. Tentaram "manobra de fuga" junto à costa algarvia mas foram apanhados

Agência Lusa , MFP
Há 41 min
Autoridade Marítima Nacional
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Os quatro detidos são de nacionalidade portuguesa, espanhola, brasileira e venezuelana. Foram feitas recolhas de prova que serão agora investigadas pelas autoridades judiciárias encarregadas de combater o tráfico de droga internacional

As autoridades portuguesas detiveram esta segunda-feira quatro pessoas que seguiam numa embarcação de alta velocidade e tentaram a fuga, junto à costa algarvia, entre Tavira e Vila Real de Santo António, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A embarcação transportava no interior cerca de 4.000 litros de combustível, que foram apreendidos, depois de os ocupantes terem iniciado “uma manobra de fuga” ao aperceberem-se da presença policial, destacou a AMN num comunicado.

Além do combustível, foi também apreendido “material normalmente associado ao apoio logístico de embarcações de tráfico de estupefacientes e outros tipos de criminalidade organizada transnacional”, enquadrou a Autoridade Marítima Nacional.

Os quatro detidos são de nacionalidade portuguesa, espanhola, brasileira e venezuelana, adiantou, indicando que foram feitas recolhas de prova que serão agora investigadas pelas autoridades judiciárias encarregadas de combater o tráfico de droga internacional.

“Esta ação demonstra a capacidade e proficiência da Polícia Marítima na vigilância, interceção e combate ao narcotráfico por via marítima, reforçando o compromisso de proteção das fronteiras marítimas e de combate às redes de criminalidade organizada que utilizam o mar como vetor logístico para a prática de atividades ilícitas”, considerou a AMN.

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Nos últimos anos, a costa algarvia foi alvo de um esforço de patrulhamento por parte das autoridades marítimas portuguesas para combater o tráfico de droga internacional e a imigração ilegal, com resultados ao nível de apreensões de droga e de embarcações de alta velocidade utilizadas no apoio logístico ao transporte de estupefacientes.

O sul de Portugal é muitas vezes utilizado como porta de entrada de droga no espaço europeu e serve como plataforma para o transporte de droga, por via terrestre, até outros pontos da Europa.

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Temas: Detenção Combustível Polícia Marítima Algarve
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