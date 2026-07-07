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Suspeito de vários roubos detido após agredir polícia em supermercado. Agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem passava

Daniela Rodrigues | Carolina Resende Matos
Há 40 min
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Do incidente resultaram alguns danos no estabelecimento na Amadora, bem como ferimentos no agente

Um homem de 26 anos foi detido na segunda-feira, pelas 18:30, num supermercado da freguesia das Águas Livres, no concelho da Amadora, na Área Metropolitana de Lisboa, por suspeita da prática dos crimes de furto e de resistência e coação sobre funcionário.

O suspeito foi intercetado na posse de artigos alegadamente furtados do interior do estabelecimento. Durante o processo de identificação, terá agredido um agente da polícia com o objetivo de se colocar em fuga, mas o agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem por ali passava até à chegada de reforços.

Do incidente resultaram alguns danos no estabelecimento, bem como ferimentos no polícia e danos no respetivo equipamento e fardamento. 

O detido deverá ser presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

O homem é suspeito da prática de mais de uma dezena de furtos e de, pelo menos, um crime de roubo no mesmo estabelecimento comercial, estando a investigação em curso.

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Crime e Justiça

Suspeito de vários roubos detido após agredir polícia em supermercado. Agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem passava

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