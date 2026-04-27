Destruição da procura: Como a guerra com o Irão poderia abalar ou destruir a economia dos EUA

27 abr, 23:00

DESTRUIÇÃO DA PROCURA: O processo pelo qual preços elevados persistentes ou oferta limitada causam um declínio permanente ou sustentado na vontade ou capacidade de adquirir um bem ou serviço.

Na sua essência linguística, a expressão de duas palavras “destruição da procura” soa severa, dura, talvez até violenta.

Na prática, isso não está longe da realidade: significa que a magnitude de um choque de preços pode ser tão grande, tão persistente e tão dolorosa que os comportamentos de consumo mudam, por vezes ao ponto de alterarem permanentemente o rumo, a estrutura e a estabilidade de um setor ou de toda uma economia.

No início deste mês, a Agência Internacional de Energia alertou que, na sequência do “choque de oferta de petróleo mais grave da história… a destruição da procura irá alastrar-se à medida que a escassez e os preços mais elevados persistirem”.

Nos Estados Unidos, esta “destruição” já começou a manifestar-se.

Os preços da gasolina em rápida subida consumiram rapidamente os salários arduamente ganhos pelos americanos e os reembolsos de impostos, desferindo os golpes mais pesados sobre aqueles que menos podem absorvê-los.

A inflação disparou, o crescimento dos salários abrandou drasticamente e o sentimento dos consumidores desmoronou-se, um potencial prenúncio de mais repercussões por vir.

Os consumidores americanos têm-se mantido resilientes até agora. Mas os economistas alertam que, quanto mais tempo a guerra no Irão mantiver o crítico Estreito de Ormuz bloqueado aos petroleiros e navios de carga, maior será o perigo de resultados drasticamente piores.

“O tempo não é aliado da economia americana”, constata Joe Brusuelas, economista-chefe da RSM US, uma empresa de contabilidade e consultoria.

Petroleiros estão ancorados no Estreito de Ormuz, ao largo da costa da Ilha de Qeshm, no Irão, a 18 de abril. (Asghar Besharati/AP)

Uma reação em cadeia de destruição

A energia afeta todas as famílias, indústrias e setores.

“Existem mais de mil milhões de preços na economia dos EUA, pelo que a destruição da procura será diferente consoante a indústria e o grupo de rendimentos”, afirma Brusuelas.

Traçar as consequências aparentemente abstratas de um conflito sem duração ou desfecho certos é complexo.

No entanto, Joe Brusuelas e o seu colega economista da RSM, Tuan Nguyen, procuraram fazer exatamente isso. Numa nota recente, utilizaram os resultados de choques petrolíferos passados para ajudar a traçar percursos potenciais para os americanos e para a economia em geral.

A erosão dos salários arduamente ganhos pelos americanos pode significar menos restaurantes frequentados, viagens realizadas, carros comprados e casas vendidas. O abrandamento do investimento empresarial e as quedas na procura podem levar a despedimentos, agravando o sofrimento económico.

A RSM delineou a potencial reação em cadeia:

Primeiro, os preços do petróleo disparam e impõem um imposto adicional a todas as famílias e empresas. Mais dinheiro gasto em custos energéticos significa menos dinheiro gasto noutras áreas.

e impõem um imposto adicional a todas as famílias e empresas. Mais dinheiro gasto em custos energéticos significa menos dinheiro gasto noutras áreas. Em segundo lugar, a confiança desce . E quando as pessoas temem que possam acontecer coisas más, começam a reduzir as despesas discricionárias.

. E quando as pessoas temem que possam acontecer coisas más, começam a reduzir as despesas discricionárias. Depois, as grandes compras congelam-se . As pessoas adiarão a compra daquele carro novo ou adiarão a assinatura de todos aqueles documentos de hipoteca.

. As pessoas adiarão a compra daquele carro novo ou adiarão a assinatura de todos aqueles documentos de hipoteca. Em seguida, as empresas sentem a pressão . Uma queda nos gastos dos consumidores, aliada ao diesel mais caro nos camiões que transportam as suas mercadorias, reduz as margens de lucro. Investimentos e contratações são suspensos e, eventualmente, começam os cortes de custos e as demissões.

. Uma queda nos gastos dos consumidores, aliada ao diesel mais caro nos camiões que transportam as suas mercadorias, reduz as margens de lucro. Investimentos e contratações são suspensos e, eventualmente, começam os cortes de custos e as demissões. Depois, a Reserva Federal entra em cena . A inflação impulsionada pelo petróleo pode forçar o banco central dos EUA a aumentar as taxas de juro, o que aprofundaria a desaceleração.

. A inflação impulsionada pelo petróleo pode forçar o banco central dos EUA a aumentar as taxas de juro, o que aprofundaria a desaceleração. Por fim, se os preços altos persistirem, ocorrem mudanças permanentes de comportamento .As pessoas compram veículos elétricos, os trabalhadores procuram modalidades de trabalho remoto, as empresas recorrem à tecnologia como substituto da mão de obra humana.

.As pessoas compram veículos elétricos, os trabalhadores procuram modalidades de trabalho remoto, as empresas recorrem à tecnologia como substituto da mão de obra humana. Além de tudo isto, outras matérias-primas poderão enfrentar problemas de abastecimento agravantes. Não é apenas o petróleo que normalmente transita pelo Estreito de Ormuz. A escassez de fertilizantes poderá significar preços mais elevados dos alimentos; perturbações no abastecimento de hélio poderão abrandar a produção de chips e tornar os cuidados médicos ainda mais caros; interrupções no fornecimento de enxofre e gás natural poderão aumentar os custos industriais.

Os resultados económicos parecem agora melhores do que no início da guerra, afirma Nancy Vanden Houten, economista-chefe para os EUA na Oxford Economics.

Os preços do petróleo baixaram em relação aos seus máximos. O cessar-fogo conduziu a uma certa sensação de estabilização e os consumidores, ajudados em parte por reembolsos fiscais mais substanciais e por carteiras de ações e valores imobiliários ainda fortes, conseguiram lidar com o aumento dos preços da gasolina, afirmou ela.

“Parece que o que pensávamos que poderia ser o pior cenário possível será evitado”, diz Nancy Vanden Houten. “Mas, por outro lado, as coisas podem mudar muito rapidamente”.

Em última análise, o tempo que os consumidores e a economia em geral conseguirão aguentar dependerá da rapidez com que o conflito for resolvido e os navios possam circular mais livremente pelo estreito, afirmou.

Bryan, de 30 anos, engenheiro da indústria automóvel, já começou a conduzir menos e a trabalhar a partir de casa sempre que pode. Reduziu as saídas com amigos. Investiu os seus fundos de emergência em títulos do Tesouro e está a comprar mais mantimentos em clubes grossistas como o Costco e o BJ’s.

Os seus planos para remodelar a cozinha e comprar um carro com motor V8 foram arquivados.

Consegue fazer poupanças e reduzir despesas durante mais seis meses; se os preços da gasolina se mantiverem tão elevados e outros custos subirem acentuadamente, provavelmente abdicará das férias, procurará um regime de trabalho remoto mais permanente e considerará a compra de um veículo híbrido.

Os caminhos a seguir

Mesmo que a guerra terminasse imediatamente, a recuperação económica não será rápida.

“Desligar o petróleo e ligá-lo novamente não é como acender as luzes”, compara Joe Brusuelas. “Na melhor das hipóteses, levará seis meses até termos uma boa noção de quão perto estamos dos níveis de produção pré-guerra em todo o Golfo Pérsico”.

Em alguns casos, pode levar anos até que a produção se recupere totalmente, acrescenta.

E os efeitos dos preços mais altos podem persistir.

“Lembram-se de quando interrompemos as cadeias de abastecimento em fevereiro e março de 2020? Só vimos realmente um aumento da inflação em abril de 2021”, recorda. “E só começámos a ver o impacto das tarifas que entraram em vigor em abril de 2025 no final do ano passado e na viragem deste ano”.

Will, que está na casa dos 40 anos, tem conduzido para a Uber depois de o seu trabalho de consultoria em biotecnologia ter acabado, na sequência de cortes no financiamento federal e da incerteza económica. No supermercado, tem comprado mais marcas próprias e eliminado os “artigos supérfluos” para se concentrar nos ingredientes necessários para as refeições.

Com dois filhos na creche, não pode dar-se ao luxo de deixar de conduzir, mas deixou de aceitar viagens que sejam demasiado longas em termos de distância ou tempo.

Por enquanto, consegue sobreviver. Mas a incerteza e a preocupação vão aumentando. Uma emergência médica ou um problema com o carro provocaria “dificuldades financeiras significativas” e, provavelmente, teria de recorrer aos fundos de reforma.

Os choques de oferta de petróleo e de materiais críticos, como fertilizantes estão a repercutir-se na economia dos EUA e podem fazer subir os preços de uma variedade de bens e serviços, alerta Brusuelas.

Os preços elevados do gasóleo que alimenta camiões e tratores podem prenunciar preços mais altos dos produtos alimentares. E isso sem sequer ter em conta a perturbação no fornecimento de fertilizantes à base de azoto, o que poderia afetar as decisões de plantação dos agricultores e os alimentos que poderão estar disponíveis no outono.

Uma mistura de fertilizantes contendo principalmente ureia, num silo de camião agrícola num armazém no Porto de Rosedale, em Rosedale, Mississippi, EUA, na quarta-feira, 1 de abril de 2026. Os governos apressam-se a garantir o abastecimento de nutrientes essenciais para as culturas antes da sementeira da primavera, à medida que a guerra no Médio Oriente sufoca o fluxo de commodities e amplifica os receios de uma crise alimentar global. (Rory Doyle/Bloomberg/Getty Images)

“Pode demorar quase seis meses, (ou) até mais, para sentir o impacto total deste choque refletido nos preços dos alimentos”, considera David Ortega, economista alimentar e professor da Universidade Estadual de Michigan, à CNN.

Alguns americanos podem ser capazes de recuperar-se dos custos de gasolina acentuadamente mais elevados, das sobretaxas de combustível adicionadas a outros itens e de outros efeitos de repercussão nos preços. Mas nem todos são capazes de recuperar-se.

“Há uma destruição da procura que começou no segmento mais baixo do mercado e que não pode ser revertida”, sublinha Brusuelas.

Por “segmento mais baixo do mercado”, Brusuelas refere-se aos americanos nos dois quintis de rendimento mais baixos – famílias sem poupanças de emergência e aquelas com pouca ou nenhuma margem de manobra nos seus orçamentos.

Sian, de 59 anos, não tem outra opção senão conduzir até aos seus vários empregos na extensa área metropolitana de Phoenix, no Arizona – não há carpooling através do deserto aberto para o seu turno da madrugada numa empresa de transportes. Deixou de fazer contribuições para a reforma, está a comprar menos no supermercado e começou a cancelar consultas médicas.

Está a pedir mais horas no seu emprego no retalho e a traçar um plano para a gasolina necessária para encontrar potenciais clientes empresariais para o seu negócio de limpezas. Sem mais clientes, receia ter de encerrar o negócio porque não consegue pagar o seguro.

As famílias de rendimentos mais baixos, em especial, terão de gerir cortes profundos nos seus rendimentos disponíveis até que os preços se estabilizem, diz Joe Brusuelas.

Isso não é um regresso ao status quo.

É, mais uma vez, um novo normal.

“Há um ditado que os meus parentes mais velhos, que viveram nos anos 70 (durante uma crise energética), costumavam dizer: “O melhor que se pode fazer é tentar acompanhar o ritmo e ninguém consegue acompanhar totalmente”, diz Bryan Pingle, um engenheiro da indústria automóvel de 30 anos que vive em Detroit. “Muitas pessoas estão a começar a baixar permanentemente o seu nível de vida e estão a optar por consumir menos para conseguirem acompanhar… se conseguirem”.