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Despiste de mota em Melgaço causa uma vítima politraumatizada

Agência Lusa , HCL
Há 1h e 17min
INEM
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Ocorrência foi registada às 15:05 na Estrada Nacional 202

 Um despiste com uma mota causou, em Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, uma vítima politraumatizada que será helitransportada ao hospital, indicou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

À Lusa, a fonte indicou, cerca das 16:00, que ainda não se sabe o estado exato da vítima e que esta aguarda a chegada de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência e Reanimação (INEM).

A ocorrência foi registada às 15:05 na Estrada Nacional 202 em Lamas de Mouro, concelho de Melgaço.

No socorro à vítima estão envolvidos meios dos Bombeiros Voluntários de Melgaço.

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Temas: Despiste Mota Melgaço Viana do Castelo
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