Homem de 41 anos morre num despiste de mota em Felgueiras

Agência Lusa , HCL
28 dez 2025, 17:29
INEM

Alerta foi dado às 12:22

Um homem de 41 anos morreu este domingo num despiste de mota na freguesia de Santão, em Felgueiras (distrito do Porto), confirmaram à Lusa a Proteção Civil e os bombeiros da Lixa.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, o alerta para um despiste num cruzamento na Estrada Nacional 15 (EN 15), em Santão, foi dado às 12:22, tratando-se de um despiste de um motociclo.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários da Lixa (concelho de Felgueiras), a vítima mortal do despiste foi um homem de 41 anos.

No local estiveram os bombeiros da Lixa, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante (distrito do Porto), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Padre Américo (Penafiel, distrito do Porto) e a GNR.

