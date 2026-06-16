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Circulação retomada na EN257 após despiste de camião em Alvito

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 15min
Acidente
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A estrada esteve cortada nos dois sentidos durante quase três horas

A circulação rodoviária foi normalizada na Estrada Nacional 257 (EN257) no concelho de Alvito, distrito de Beja, cerca das 11:30 de hoje, após um corte temporário devido ao despiste de um camião, revelou a GNR.

“A via foi reaberta ao trânsito por volta das 11:30”, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

A circulação rodoviária foi temporariamente cortada nos dois sentidos devido ao despiste de uma viatura pesada de mercadorias ao quilómetro 23,4 da EN257, entre Alvito e Viana do Alentejo, no distrito de Évora, cujo alerta foi dado às autoridades às 08:18.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo explicou que, na sequência do acidente rodoviário, “um homem foi assistido no local”, mas não foi necessário transportar qualquer vítima para uma unidade hospitalar.

O trânsito automóvel esteve interrompido durante quase três horas naquele troço da via, enquanto se aguardava a chegada de um reboque e a retirada do camião acidentado, embora a circulação tenha sido desviada pela GNR para uma via alternativa.

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Fonte da Guarda explicou à Lusa que os automobilistas puderam circular pela EN383, que faz a ligação entre Vila Nova da Baronia, no concelho de Alvito, o vizinho município de Viana do Alentejo e a localidade de Torrão, no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

“O veículo acidentado já foi removido do local do acidente”, disse à Lusa a mesma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR.

Para o local do acidente, foram mobilizados oito operacionais, apoiados por três viaturas, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.

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Temas: Despiste Acidente Trânsito Beja Alvito

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