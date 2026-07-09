Abandonou o local após despiste mortal em Albufeira. Jovem de 22 anos constituído arguido

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A vítima, de 25 anos, seguia como passageiro no veículo

A GNR constituiu arguido um jovem de 22 anos, por homicídio por negligência, omissão de auxílio e condução sem carta, após um despiste ocorrido na segunda-feira em Albufeira, que causou um morto, foi anunciado esta quinta-feira.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) especificou à Lusa que o acidente de viação, um despiste, ocorreu na madrugada de segunda-feira passada na Estrada Municipal 526, na zona da Branqueira, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro.

Segundo a fonte, o condutor abandonou o local antes da chegada das autoridades e dos meios de socorro, sem prestar assistência à vítima.

A vítima mortal, um jovem de 25 anos, seguia como passageiro no veículo que entrou em despiste e embateu no muro de uma habitação.

Em comunicado, a GNR indicou que as diligências desenvolvidas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Faro, permitiram recolher elementos que culminaram na identificação, na terça-feira, do alegado condutor da viatura.

O jovem de 22 anos está indiciado pelos crimes de homicídio por negligência em acidente de viação, omissão de auxílio, condução perigosa de veículo rodoviário e condução sem habilitação legal.

Os factos foram comunicados ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira, que prossegue a investigação, conclui a nota da GNR.