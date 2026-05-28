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Despesa pública com pensões aumenta quase 50% na última década

Agência Lusa , CM
Há 14 min
Segurança Social
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No ano passado, a despesa pública com pensões atingiu os 37.589 milhões de euros

A despesa pública com pensões atingiu os 37.589 milhões de euros em 2025, o que representa um crescimento acumulado de 47,6% nos últimos dez anos, conclui um relatório do Conselho das Finanças Públicas (CFP) divulgado esta quinta-feira.

A despesa pública com pensões atingiu os 37.589 ME no ano passado, "traduzindo um aumento acumulado de 12.123 ME (ou +47,6%) desde 2015", adianta o relatório sobre a Evolução Orçamental da Segurança Social e da CGA em 2025, que analisa pela primeira vez a despesa pública total com pensões.

De acordo com o CFP, "as pensões do regime contributivo são as que assumem maior expressão, tanto na Segurança Social como na CGA, com crescimentos de 71,9% e 30,6%, respetivamente".

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Temas: Despesa pública Pensões Segurança social CFP Conselho das Finanças Públicas
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