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Governo prepara o terceiro maior aumento de despesa pública em 30 anos

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 17min
Joaquim Miranda Sarmento (José Sena Goulão/Lusa)

REVISTA DE IMPRENSA | O Governo reviu em alta as contas públicas e estima um aumento expressivo da despesa em 2026, que poderá ser um dos maiores das últimas três décadas

O Governo está a preparar um aumento significativo da despesa pública, que poderá vir a ser o terceiro maior dos últimos 30 anos, segundo avança o Público. A projeção surge num contexto em que o executivo de Luís Montenegro acredita conseguir executar, até ao último ano possível, a totalidade dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), um objetivo que tem levado a uma aceleração da despesa pública.

De acordo com o mesmo jornal, no Relatório Anual de Progresso das finanças públicas enviado à Comissão Europeia no final de abril, o Governo reviu em alta as suas estimativas, passando a prever que a despesa pública atinja 45,3% do PIB em 2026. Este valor representa uma subida de 1,6 pontos percentuais face ao inicialmente inscrito no Orçamento do Estado e um aumento de 2,6 pontos em relação a 2025.

Esta revisão coloca Portugal entre os países da União Europeia onde o peso da despesa pública mais deverá crescer em 2026, numa evolução que reflete sobretudo o impacto do PRR. O esforço de execução dos fundos europeus é apontado como uma das razões para este reforço orçamental, num momento em que Portugal surge também entre os Estados-membros com maior atraso na implementação do plano.

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Temas: Despesa pública Governo Plano de Recuperação e Resiliência PRR Relatório Anual de Progresso das finanças públicas
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Governo

Governo prepara o terceiro maior aumento de despesa pública em 30 anos

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