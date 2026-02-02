Há cinco anos que não havia tantos despedimentos coletivos em Portugal

Há 1h e 23min

Número tem estado a subir consecutivamente

O número de despedimentos coletivos comunicados aumentou cerca de 11% em 2025, face ao período homólogo, totalizando 552, sendo preciso recuar a 2020 para encontrar um valor tão elevado, quando atingiu os 698, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela DGERT.

Ente janeiro e dezembro de 2025, houve 552 despedimentos coletivos comunicados, o que representa uma subida de 11,07% face aos 497 registados em todo o ano de 2024, segundo os dados mensais da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT).

O número de despedimentos coletivos comunicados pelas empresas têm estado a aumentar consecutivamente desde 2023 e o valor alcançado até dezembro do ano passado é o mais elevado desde 2020, período marcado pela pandemia de covid-19.