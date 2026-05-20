Duas crianças de 3 e 5 anos encontradas sozinhas numa estrada entre a Comporta e Alcácer do Sal

Há 2h e 17min

Menores foram levados para o Hospital de Setúbal

Duas crianças, com 3 e 5 anos, foram encontradas sozinhas ao final da tarde de terça-feira numa estrada na zona de Monte Novo do Sul, entre a Comporta e Alcácer do Sal.

O alerta foi dado por testemunhas que avistaram as crianças desacompanhadas e chamaram a GNR.

Os militares deslocaram-se ao local e ficaram responsáveis pelas crianças, que foram posteriormente transportadas para o Hospital de Setúbal.

As duas crianças encontram-se agora à responsabilidade da Embaixada de França. Foi apresentada uma queixa à GNR e o caso está a ser acompanhado pelas autoridades.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias em que os menores foram encontrados sozinhos.