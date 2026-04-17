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Classe média perde força entre impostos e baixos salários em Portugal

CNN Portugal , AM
Há 20 min
Lisboa

REVISTA DE IMPRENSA | Desigualdade agrava-se em Portugal

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Portugal aprofundou as desigualdades nas últimas mais de uma década, com a classe média a perder peso num cenário marcado por baixos salários e elevada carga fiscal, noticia o Jornal de Notícias. Entre 2011 e 2024, a concentração de riqueza intensificou-se, com 1% da população a deter quase um quarto do património nacional.

Em 2024, cerca de 107 mil pessoas concentravam mais de 220 mil milhões de euros, enquanto metade da população dividia pouco mais de 3% da riqueza. No mesmo período, os mais ricos aumentaram significativamente o património, enquanto os mais pobres registaram uma evolução residual.

A fragilidade estende-se aos rendimentos: cerca de 66% dos trabalhadores ganham até mil euros brutos mensais e mais de um milhão acumulam dois empregos para fazer face às despesas. 

A classe média surge como uma das mais pressionadas, uma vez que suporta grande parte da carga fiscal, mas enfrenta dificuldades crescentes, com perda de capacidade de poupança e maior recurso a serviços privados, nomeadamente na saúde.

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Classe média perde força entre impostos e baixos salários em Portugal

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