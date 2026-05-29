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Taxa de desemprego recua para 5,7% em abril

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 20min
Emprego (Adobe Stock)
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Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,7%

A taxa de desemprego fixou-se em 5,7% em abril, abaixo dos 5,8% de março e menos 0,5 pontos percentuais (p.p.) que no mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios esta sexta-feira divulgados pelo INE.

Em abril, “a taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor inferior ao de março de 2026 (0,1 p.p.), superior ao de janeiro desse ano (0,1 p.p.), mas inferior ao de abril de 2025 (0,5 p.p.)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,7%, “valor inferior ao do mês anterior (0,1 p.p.), superior ao de três meses antes (0,1 p.p.) e inferior ao do mesmo mês do ano anterior (0,8 p.p.)”.

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Temas: Desemprego taxa de desemprego Instituto Nacional de Estatística Dados
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