Taxa de desemprego recua para 5,7% em abril

Há 1h e 20min

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,7%

A taxa de desemprego fixou-se em 5,7% em abril, abaixo dos 5,8% de março e menos 0,5 pontos percentuais (p.p.) que no mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios esta sexta-feira divulgados pelo INE.

Em abril, “a taxa de desemprego situou-se em 5,7%, valor inferior ao de março de 2026 (0,1 p.p.), superior ao de janeiro desse ano (0,1 p.p.), mas inferior ao de abril de 2025 (0,5 p.p.)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,7%, “valor inferior ao do mês anterior (0,1 p.p.), superior ao de três meses antes (0,1 p.p.) e inferior ao do mesmo mês do ano anterior (0,8 p.p.)”.