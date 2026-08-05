Há 300 mil desempregados em Portugal. São menos 45 mil do que há três meses

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Taxa de desemprego de jovens anda perto dos 20%

A taxa de desemprego fixou-se em 5,3% no segundo trimestre, o valor mais baixo desde 2011, situando-se 0,6 pontos percentuais abaixo do mesmo período de 2025, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A taxa de desemprego foi estimada em 5,3%, valor inferior em 0,8 pontos percentuais ao do trimestre anterior e em 0,6 pontos percentuais por comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, sendo o valor mais baixo desde o início da série em 2011”, refere o INE.

Entre abril e junho, a população empregada (5.399,8 mil pessoas) aumentou 1,9% (99,0 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,9% (151,5 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2025, correspondendo ao valor mais elevado desde o primeiro trimestre de 2011.

Já a população desempregada, estimada em 300,8 mil pessoas, diminuiu 13,1% (45,5 mil) em relação ao trimestre anterior e 8,7% (28,7 mil) relativamente ao trimestre homólogo.

Para a variação homóloga da população desempregada contribuíram, principalmente, os decréscimos nos grupos populacionais das mulheres (18,0 mil; 10,0%), pessoas dos 25 aos 34 anos (17,3 mil; 19,1%), que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico (21,0 mil; 17,3%), à procura de novo emprego (31,2 mil; 10,9%), desempregados há menos de 12 meses (14,7 mil; 7,2%) e desempregados há 12 ou mais meses (14,0 mil; 11,1%).

A taxa de desemprego de jovens (16 a 24 anos) foi estimada em 18,3%, tendo diminuído em relação ao trimestre anterior (0,8 pontos percentuais) e aumentado em comparação com o trimestre homólogo (0,2 pontos percentuais).

No segundo trimestre, a subutilização do trabalho abrangeu 525,8 mil pessoas, menos 10,6% (62,2 mil) face ao trimestre anterior e 8,2% (47,3 mil) abaixo do período homólogo.

A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 9,1%, diminuiu 1,1 pontos percentuais relativamente ao trimestre anterior e 1,0 ponto percentual em termos homólogos, tendo ambos os indicadores alcançado o valor mais baixo desde 2011.

No trimestre em análise, a população inativa com 16 e mais anos (3.712,1 mil) diminuiu 0,7% (26,7 mil) em relação ao trimestre anterior e 1,1% (40,9 mil) relativamente ao homólogo.