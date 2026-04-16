Taxa de emprego em Portugal e outros 8 países da OCDE em máximos no fim de 2025

Agência Lusa , AM
Há 1h e 35min
Mulheres trabalho (Pexels)

No caso de Portugal, a taxa de emprego passou de 74,2% no terceiro trimestre para 74,4% no quarto trimestre

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A taxa de emprego estava em máximos históricos no final de 2025 em nove países da OCDE, incluindo Portugal. Num comunicado divulgado esta quinta-feira, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que no quarto trimestre de 2025, a taxa de emprego, que mede o número de ativos ocupados em relação ao total da população em idade de trabalhar, aumentou em nove dos 36 países para os quais há dados disponíveis.

No caso de Portugal, a taxa de emprego passou de 74,2% no terceiro trimestre para 74,4% no quarto trimestre.

Juntamente com Portugal, também estavam no final do ano passado nos respetivos máximos históricos das séries iniciadas em 2005 a Áustria (74,5%), Espanha (67,8%), França (69,4%), Grécia (65,3%), Japão (80,3%), Coreia do Sul (69,9%), Polónia (73%) e Turquia (55,2%).

No conjunto da OCDE, a taxa de emprego era de 70,3% no terceiro trimestre, a última estatística calculada de forma agregada.

Os quatro países latino-americanos da organização - Chile (64,3%), Colômbia (64,7%), Costa Rica (61,3%) e México (63,1%) - eram os únicos com uma percentagem inferior a 65% juntamente com Itália (62,3%) e a Turquia (55,1%) no quarto trimestre de 2025.

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Estes baixos níveis costumam sinalizar uma relativamente fraca integração das mulheres no mercado de trabalho.

No extremo oposto, as taxas mais elevadas eram as dos Países Baixos (82,3%), Japão (80,3%) e Suíça (79,7%).

Em relação à taxa de desemprego da OCDE, a organização afirma que a mesma permaneceu estável em 5,0% em fevereiro, inalterada face a janeiro e mais 0,2 pontos percentuais do que o mínimo verificado em junho de 2023.

A OCDE precisa que as taxas de desemprego em fevereiro na União Europeia (5,9%), na zona euro (6,2%), bem como em 19 países da OCDE permaneceram praticamente inalteradas em relação a janeiro.

No entanto, as taxas de desemprego aumentaram em 11 países e diminuíram em apenas três.

A taxa de desemprego da OCDE entre os trabalhadores mais jovens (com idades entre 15 e 24 anos) subiu para 11,5%, ampliando a diferença na taxa de desemprego da OCDE entre os trabalhadores mais jovens e os trabalhadores em idade ativa e mais velhos (com 25 anos ou mais) para 7,3 pontos percentuais, refere a OCDE.

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Por outro lado, a taxa de desemprego permaneceu amplamente estável para mulheres, homens e trabalhadores em idade ativa e mais velhos.

Estimativas mais recentes para março deste ano mostram que a taxa de desemprego permaneceu estável no Canadá em 6,7% e amplamente estável nos Estados Unidos em 4,3%.

Temas: Desemprego Relatório Ocde Emprego
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