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Taxa de desemprego em março recua para 5,8%

Agência Lusa , AM
Há 41 min
Emprego (Getty Images)

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,8%

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A taxa de desemprego fixou-se em 5,8% em março, semelhante ao registado em fevereiro, mas 0,5 pontos percentuais abaixo do mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios esta quarta-feira divulgados pelo INE.

Em março, “a taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor igual ao de fevereiro de 2026, superior ao de dezembro de 2025 (0,2 p.p.), mas inferior ao de março do ano anterior (0,5 p.p.)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,8%, “valor igual ao do mês anterior”, 0,1 pontos percentuais acima ao de três meses antes e inferior aos 10,7% de março do ano anterior.

Temas: Desemprego Ine
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