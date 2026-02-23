Número de desempregados nos centros de emprego cai 11,1% em janeiro

Agência Lusa , BCE
Há 1h e 23min
IEFP

Número subiu 3,8% face a dezembro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 11,1% em janeiro, em termos homólogos, tendo subido 3,8% face a dezembro, segundo dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no final de janeiro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 310.708 pessoas desempregadas, número que representa 69,1% de um total de 449.423 pedidos de emprego.

O número é inferior em 38.360 pessoas ao verificado no mesmo mês de 2025 e a variação é explicada pelas alterações nos inscritos há menos de 12 meses (-29.381), os que procuram novo emprego (-31.449) e os maiores de 25 anos (-28.922).

Já na comparação em cadeia, ou seja, em relação a dezembro, havia em janeiro mais 11.285 pessoas inscritas nos centros de emprego.

Olhando para os grupos profissionais dos desempregados registados no continente, os mais representativos foram os “trabalhadores não qualificados“ (30,1%), os “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores” (20,2%), os "especialistas das atividades intelectuais e científicas" (10,5%) e o "pessoal administrativo" (10,2%).

Em dezembro, o desemprego diminuiu em todas as regiões em termos homólogos, tendo sido na Madeira que registou a maior descida – 13,9%.

O IEFP informa também que as ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês totalizaram 11.753 em todo o país, menos 0,9% em termos homólogos, mas mais do dobro (104,6%) face a dezembro.

No final do mês, havia 11.451 ofertas de emprego por satisfazer, um crescimento de 3,5% em termos homólogos.

As colocações realizadas durante o primeiro mês do ano atingiram 6.883 em todo o país, menos 11,4% que no período homólogo, mas mais 48,7% do que em dezembro.

Temas: Desemprego Emprego Desempregados IEFP Economia

