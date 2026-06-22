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Beneficiários de prestações de desemprego no valor mais baixo desde julho de 2024

Agência Lusa , PP
Há 1h e 30min
Trabalhar (Getty Images)
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O número de beneficiários de prestações de desemprego está a recuar há quatro meses consecutivos

O número de beneficiários de prestações de desemprego recuou 5,4% em maio, face ao período homólogo, totalizando 177.545 beneficiários, o valor mais baixo desde julho de 2024, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo GEP.

Face ao período homólogo registou-se um decréscimo de 10.109 beneficiários, o que representa uma queda de 5,4%.

Já em comparação com o mês anterior, houve uma descida de 6.603 face a abril, o equivalente a 3,6%, de acordo com a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O número de beneficiários de prestações de desemprego está a recuar há quatro meses consecutivos e os 177.545 beneficiários registados em maio correspondem ao valor mais baixo desde julho de 2024, quando existiam 176.896 beneficiários, segundo a análise da Lusa, com base nos dados disponibilizados.

No que toca ao subsídio de desemprego registou-se em maio uma queda homóloga de 4,5% do número de beneficiários (menos 6.841), totalizando os 144.154. Já na comparação em cadeia, houve um recuo de 2,9% (menos 4.273 beneficiários).

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"O valor médio mensal do subsídio de desemprego em maio foi de 757,57 euros, representando uma variação anual positiva de 8,2%", nota o GEP.

Por sua vez, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial diminuiu 21,2% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (menos 1.495 subsídios processados) e caiu 16% face a abril (um decréscimo de 1.054 beneficiários), totalizando os 5.543.

O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 19.874 beneficiários em maio, o que corresponde a uma queda homóloga de 6,2% (menos 1.316 beneficiários) e a um recuo de 0,9% em termos mensais (menos 181 beneficiários).

As prestações de desemprego continuam a ser maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 102.745 beneficiárias e a 74.800 beneficiários (42,1%).

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