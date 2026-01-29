Desemprego cai para 5,6% em dezembro e iguala mínimo de 23 anos

Há 1h e 17min

É a taxa mais baixa desde fevereiro de 2002

O desemprego baixou para 5,6% em dezembro de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em novembro e a taxa mais baixa desde fevereiro de 2002, quando igualou aquele valor, segundo a estimativa provisória divulgada pelo INE.

Nas “Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego” publicadas esta quinta-feira, o INE manteve, nos 5,7%, a estimativa provisória divulgada a 07 de janeiro da taxa de desemprego de novembro do ano passado.

Em dezembro de 2025, a taxa de desemprego de mulheres (6,1%) superou a de homens (5,1%) em 1,0 pontos percentuais, situando-se a taxa de desemprego de adultos em 4,7%, valor idêntico ao de novembro de 2025 e o mais baixo desde abril de 2002 (4,4%),

Já a taxa de desemprego de jovens recuou 0,5 pontos percentuais, situando-se em 18,4%.