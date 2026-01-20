Número de desempregados nos centros de emprego cai 10,8% em dezembro face ao ano anterior

Agência Lusa , MJC
Há 21 min
Mulheres trabalho (Pexels)

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 10,8% em dezembro, em termos homólogos, mantendo-se praticamente inalterado face a novembro, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no final de dezembro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 299.423 indivíduos desempregados, número que representa 68,4% de um total de 437.863 pedidos de emprego.

O número é inferior ao verificado no mesmo mês de 2024, numa variação que é explicada pelos inscritos há menos de 12 meses (-28.830), os que procuram um novo emprego (-28.691) e os maiores de 25 anos (-26.326), segundo o IEFP.

Já na comparação em cadeia, isto é, face a novembro, havia em dezembro menos 29 pessoas inscritas nos centros de emprego.

Olhando para os grupos profissionais dos desempregados registados no continente, os mais representativos foram os “trabalhadores não qualificados“ (30,2%), os “trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores” (19,8%), os "especialistas das atividades intelectuais e científicas" (10,5%) e o "pessoal administrativo" (10,1%).

Em dezembro, o desemprego diminuiu em todas as regiões em termos homólogos, tendo sido na Madeira que registou a maior descida – 16%.

O IEFP informa também que as ofertas de emprego recebidas ao longo deste mês totalizaram 5.745 em todo o país, menos 7,4% do que em dezembro de 2024 e uma redução de 34,3% em relação ao mês anterior.

No final do mês, havia 11.472 ofertas de emprego por satisfazer, um crescimento de 18,8% em termos homólogos.

As colocações realizadas durante o último mês do ano atingiram 4.630 em todo o país, mais 3,3% que no período homólogo e 32,2% do que em novembro.

