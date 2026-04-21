IEFP reconhece "desajustamento" entre qualificações e oferta no mercado de trabalho para os jovens

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Domingos Lopes, presidente do IEFP, admite que há um grupo significativo de jovens que "tem problemas de entrada no mercado de trabalho" e garante que o instituto está a trabalhar em algumas medidas direcionadas para os jovens

O presidente do IEFP, Domingos Lopes, manifestou hoje preocupação com o desemprego jovem, salientando que há um desajustamento entre as qualificações e o que o mercado de trabalho oferece.

O responsável apontou que a maioria dos jovens não está desempregada por falta de emprego, mas sim devido a um "desajustamento" entre as qualificações e as ofertas, num painel na 3.ª Conferência Anual do Trabalho, organizada pelo Eco, em Lisboa.

Além disso, o IEFP identificou também que há um "número significativo de jovens que têm a escolaridade obrigatória, também já não estão disponíveis para aceitar qualquer oferta" mas há empresas que não reconhecem as competências.

Existe assim um grupo significativo de jovens que "tem problemas de entrada no mercado de trabalho", salientou o responsável, apontando que o IEFP está a trabalhar em algumas medidas direcionadas para os jovens.

"Esperamos que o mercado de trabalho tenha capacidade de corresponder às expectativas que os jovens criam", desejou, até porque mesmo aqueles com competências intermédias também vão para o estrangeiro na procura por melhores ofertas.