Desemprego no Brasil cai para o valor mais baixo desde 2012

Agência Lusa , AG
30 dez 2025, 14:17
Bandeira do Brasil

Ainda há mais de cinco milhões de brasileiros sem emprego

A taxa de desemprego no Brasil em novembro foi de 5,2%, o nível mais baixo desde 2012, quando começou a ser feita a medição com os critérios atualmente em vigor, indicou esta terça-feira o governo.

Por outro lado, a taxa das pessoas que trabalha informalmente situou-se nos 37,7%.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de brasileiros sem emprego caiu para 5,6 milhões em novembro, igualmente o valor mais baixo em 14 anos.

A taxa de desemprego mais baixa da série histórica foi acompanhada por um novo recorde no número de pessoas empregadas no país: 103,2 milhões.

O emprego cresceu, em termos homólogos, graças às contratações no setor privado, especialmente nos ramos dos transportes, armazenagem e correios (+3,9%), na administração pública (+5,6%), nas áreas da defesa, educação e segurança social, além de um aumento de 2,9% do número de trabalhadores por conta própria.

A economia brasileira, a maior da América Latina, avançou 0,1% no terceiro trimestre e o governo prevê que termine 2025 com um crescimento de 2,4%.

