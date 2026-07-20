Número de desempregados nos centros de emprego recua 9,9% em junho

Agência Lusa , CM
Há 53 min
Desemprego
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São menos 28.971 pessoas inscritas nos centros de emprego face a junho de 2025

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,9% em junho, em termos homólogos, e caiu 3,7% face a maio, recuando pelo quinto mês consecutivo para 264.517, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo IEFP.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no final de junho "estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 264.517 indivíduos desempregados, número que representa 65,5% de um total de 403.995 pedidos de emprego".

São menos 28.971 pessoas inscritas nos centros de emprego face a junho de 2025. Para este recuo, "na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (-18.547), os que procuram um novo emprego (-25.209) e os maiores de 25 anos (-24.279)".

Já na comparação em cadeia, isto é, face a maio, há menos 10.249 pessoas inscritas nos centros de emprego.

Trata-se do quinto mês consecutivo em que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego está a recuar, isto é, desde fevereiro.

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