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Governo reduz do desconto no ISP para gasóleo e gasolina

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 19min
Combustíveis (Getty Images)

Medida entra em vigor na próxima segunda-feira

O Governo vai reduzir o desconto extraordinário do ISP para o gasóleo em 1,47 cêntimos por litro e na gasolina em 0,21 cêntimos por litro, face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida dos preços.

O Governo decidiu, assim, ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo, para a semana que começa na próxima segunda-feira.

“Os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo são de 60,78 euros e de 49,80 euros por 1000 litros, respetivamente”, de acordo com uma portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

Assim, tendo em conta os valores em vigor esta semana, a redução do desconto é de 1,47 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina de 0,21 cêntimos por litro.

De acordo com dados divulgados pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP), para a semana, os preços deverão descer nove cêntimos para o gasóleo e dois cêntimos para a gasolina.

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O Governo lembra, no diploma, que “em face do aumento extraordinário do preço dos combustíveis decorrente do impacto da crise geopolítica e militar no Médio Oriente nos preços do petróleo e dos seus derivados”, foi decidido “proceder a um desconto temporário e extraordinário do ISP (quando o aumento de preço exceda, face à semana de 2 a 6 de março, um valor de dez cêntimos na gasolina sem chumbo e no gasóleo rodoviário)”.

Temas: Desconto ISP Combustíveis Gasóleo Gasolina Governo
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