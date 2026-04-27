Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Arda em Castelo de Paiva

Agência Lusa , MJC
Há 27 min
O corpo de um jovem de 26 anos que foi dado como desaparecido hoje ao final da tarde no rio Arda, no concelho de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro, foi encontrado, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para o desaparecimento foi dado pelas 19:17 de hoje e a equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Castelo de Paiva realizou as buscas, tendo localizado o corpo.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel, indicou fonte da corporação.

Segundo a mesma fonte, o jovem estaria a realizar banhos na água juntamente com um grupo de amigos.

Para o local foram destacados ainda elementos do INEM, incluindo a equipa de psicólogos e da GNR.

Temas: Desaparecimento Castelo de Paiva
