Uma pessoa mascarada esteve à porta de Nancy Guthrie na noite anterior ao desaparecimento misterioso

Há 1h e 28min

É um dos casos atualmente mais mediáticos nos EUA

Suspeito aproximou-se da porta de Nancy Guthrie antes da noite do seu desaparecimento, diz fonte

por Randi Kaye e Taylor Romine , CNN (Ed Lavandera e Josh Magness contribuíram para este artigo)

A pessoa mascarada vista nas imagens da câmara da campainha da casa de Nancy Guthrie, de 84 anos, no Arizona, na manhã em que se acredita ter sido raptada, também esteve à sua porta noutra noite, diz uma fonte à CNN — outra pista na exaustiva busca de várias semanas pela mãe da apresentadora do programa “Today”, Savannah Guthrie.

As fotos e o vídeo da pessoa mascarada à porta de Guthrie — divulgados pelo FBI a 10 de fevereiro — foram tirados em dois dias diferentes, em vez de apenas a 1 de fevereiro, quando as autoridades acreditam que Nancy Guthrie foi raptada, diz a fonte. Isso deve-se ao facto de o suspeito mascarado não estar a usar uma mochila numa delas, de acordo com a fonte.

A ABC News relatou primeiro que o suspeito parece ter estado à porta antes de 1 de fevereiro.

O Departamento do Xerife do Condado de Pima disse num comunicado na segunda-feira que “não existe data ou carimbo de hora associado a estas imagens” e que “qualquer sugestão de que as fotografias foram tiradas em dias diferentes é puramente especulativa”. Acrescentou que a investigação está em curso e que “as conclusões serão guiadas por provas verificáveis e factos estabelecidos”. A CNN contactou o gabinete do FBI em Phoenix para obter comentários.

Guthrie desapareceu da sua casa isolada em Tucson depois de ter sido vista pela última vez a 31 de janeiro. As forças de segurança locais, estaduais e federais acorreram à zona e passaram mais de três semanas a vasculhar à procura de Guthrie ou de qualquer prova que a pudesse trazer de volta a casa.

Os residentes no bairro de Guthrie foram anteriormente solicitados pelo departamento do xerife a enviar vídeos desde 1 de janeiro, mas focando-se especificamente em duas datas – 11 de janeiro entre as 21:00 e a meia-noite e 31 de janeiro entre as 09:30 e as 11:00. O departamento do xerife solicitou especificamente filmagens que incluam carros, trânsito, pessoas ou peões ou qualquer coisa que pareça fora do comum ou importante.

O FBI divulgou vídeo e fotos de um homem mascarado e armado a mexer na câmara da campainha de Guthrie na manhã do seu desaparecimento, produzindo milhares de pistas no processo. O suspeito é descrito como sendo do sexo masculino, com aproximadamente 1,75m/1,78m de altura e constituição média, de acordo com o FBI.

A partir desse vídeo, os investigadores conseguiram identificar que o homem usava uma mochila Ozark, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Pima, mas ainda estão a tentar identificar outros itens e onde podiam ter sido comprados.

Alguns investigadores visitaram lojas de armas na zona de Tucson, uma vez que o suspeito no vídeo é visto a usar um coldre de arma que o xerife disse que “tinha algumas características bastante únicas”.

Além do pedido aos que vivem na zona, as autoridades percorreram residências, empresas e agências governamentais em busca de vídeos de vigilância para identificar qualquer possível indício sobre para onde Guthrie possa ter sido levada, diz um oficial das autoridades familiarizado com o caso.

Os investigadores continuam a rever “milhares de horas” de vídeo obtidos na zona da grande Tucson, acrescenta a fonte.

Também continuam a realizar análises laboratoriais ao ADN encontrado na casa de Guthrie, disse o xerife do condado de Pima, Chris Nanos, na quinta-feira. O ADN em luvas encontradas a 3 quilómetros da casa — uma de aproximadamente 16 luvas encontradas na busca para vasculhar a área em redor da casa de Guthrie — não obteve qualquer correspondência na base de dados nacional conhecida como CODIS e também não corresponde ao ADN encontrado na casa, disse Nanos.

As forças de segurança também detiveram, e posteriormente libertaram, duas pessoas como parte da investigação, afirmou anteriormente o Departamento do Xerife.

Apesar destes desenvolvimentos, os investigadores não têm uma teoria principal sobre um motivo, de acordo com uma fonte. Mas as autoridades dizem acreditar que Guthrie foi retirada de casa contra a sua vontade e o xerife disse que as autoridades não descartaram a possibilidade de mais do que uma pessoa estar envolvida.

Mas a busca persiste. Ainda no sábado, detetives e agentes voltaram a fazer prospeção no bairro de Guthrie, disse o Departamento do Xerife do Condado de Pima, embora não tenha partilhado detalhes sobre o que motivou o regresso.

Os seus filhos, incluindo Savannah Guthrie, têm pedido repetidamente o seu regresso. Recorreram às redes sociais em vários vídeos numa tentativa de abordar alegadas notas de resgate enviadas a vários órgãos de comunicação, bem como pedindo ajuda ao público na sua busca. Apesar dos relatos do resgate, nem a família nem as autoridades confirmaram se eram reais ou se estabeleceram contacto com o remetente.

O xerife disse que nenhum dos membros da família, incluindo irmãos e cônjuges, são possíveis suspeitos no caso.

Existem atualmente duas recompensas disponíveis para informações relacionadas com Guthrie — uma de até 87.000€ por informações que levem a uma detenção no caso, da 88-Crime, a afiliada do condado de Pima e Tucson da organização nacional Crime Stoppers, e uma recompensa do FBI de até 85.000€.

Se tiver informações que possam ajudar os investigadores, pode ligar para 1-800-CALL-FBI ou 520-351-4900. Também pode enviar informações em tips.fbi.gov.