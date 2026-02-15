Foram a uma consulta na sexta-feira e nunca mais voltaram. Retomadas as buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 20min

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares, pelas 19:45 de sexta-feira

As buscas para encontrar o casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, que está desaparecido desde sexta-feira, foram retomadas pelas 09:00 deste domingo, disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares, pelas 19:45 de sexta-feira.

Segundo a mesma fonte, as buscas decorrem hoje com 13 militares da Guarda Nacional Republicana e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22:00 e retomadas no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o apoio de duas viaturas.

Pelas 19:00 de sábado, a GNR suspendeu os trabalhos, tendo estado envolvidos 14 operacionais e cinco viaturas, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o perímetro das buscas foi alargado, sem contudo, especificar mais pormenores.

Segundo disse no sábado o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha, pelas 19:45 de sexta-feira.

Segundo disse no sábado o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da Rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

