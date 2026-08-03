Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Daniela Rodrigues
Há 1h e 14min
Polícia (PSP)
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As circunstâncias do desaparecimento estão a ser apuradas pelas autoridades

Um menino de dois anos, que esteve desaparecido durante várias horas em Vila Franca de Xira, foi encontrado com vida na noite deste domingo.

O alerta foi dado pela mãe da criança à PSP, depois de o filho ter desaparecido da casa onde vivem. O menino encontrava-se em casa ao cuidado do irmão, de 19 anos, que terá adormecido. Quando acordou, apercebeu-se de que a criança já não se encontrava no local.

O desaparecimento terá ocorrido entre as 14:00 e as 17:00, levando ao desencadeamento de uma operação de buscas que mobilizou elementos da PSP, dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira e meios da Unidade Especial de Polícia.

A criança acabou por ser localizada cerca das 20:30, numa zona de mato, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, com recurso a drones.

Após o resgate, o menino foi transportado para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, onde foi levado para avaliação do seu estado de saúde.

As circunstâncias do desaparecimento estão a ser apuradas pelas autoridades.

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Temas: Desaparecido Vila Franca de Xira Encontrado Criança Buscas
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